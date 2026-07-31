快訊

飛機落地還不能拍！台東旅客拿手機拍窗外螺旋槳遭法辦

致癌油風暴再燒！中聯廠長100萬交保遭撤銷 二審認「隱匿案情」

Pixel 11 Pro Fold摺疊機高畫質照外洩！機身厚度更薄、綠色更深有質感

聽新聞
0:00 / 0:00

稱1人打7人空戰輸對手還被蔡英文吐槽 劉建國：該向中央說的都已說了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國今接受寶島聯播網主持人周玉蔻專訪，形容自己這場縣長選戰是「一個人打七個人」。聯合報系資料照
民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國今接受寶島聯播網主持人周玉蔻專訪，形容自己這場縣長選戰是「一個人打七個人」。聯合報系資料照

民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國今接受主持人周玉蔻專訪，形容自己這場縣長選戰是「一個人打七個人」外，也坦言空戰明顯居於劣勢，就連前總統蔡英文日前南下時都當面提醒「你的空戰真的要加強了」，面對周玉蔻詢問需要民進黨中央及府院團隊如何幫忙，劉建國則說，該講的、該建議的都已經說了。

2026九合一選舉

周玉蔻在節目中說，她跟很多人討論雲林選情，每個人講到牙齒都痛，劉建國很優秀，但是有點小姑娘，在黨內一支獨秀，沒有堅強派系的奧援，反觀張麗善執政8年累積豐厚行政與地方資源，面對「如鋼鐵長城般」的張家勢力，她直問劉建國，「你會贏嗎？還是會打得頭破血流？」

劉建國回應，民進黨既然決定徵召他參選，就代表這場選戰仍有奮力一搏的機會。他說，自己面對的不只是除國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡外，還包括縣長張麗善、前雲林縣長張榮味、國民黨立委許宇甄、丁學忠、民眾黨立委蔡春綢及立法院長韓國瑜等力量，「是一個人打七個人」，坦言這是一場艱困選戰。

周玉蔻直言雲林選情艱困，「要我早就抱頭鼠竄，不敢接這場選戰」，劉建國則回，「所以我還可以活到現在，你就知道我不是一個簡單的人。」自己從基層一路打拚，曾歷經多次最高票落選，也屢次以最高票當選，應該可以來讓雲林縣民對他有所期待。

他強調，自己與對手最大的不同，在於「我的使命來自人民對我的期待；她的使命則來自政治家族的延續。」他認為，這場選戰是家族政治與縣民政治的選擇，相信縣民應該會有睿智的選擇。

劉建國表示，目前競選團隊正陸續成立青年軍及地方後援組織，持續強化空戰、陸戰布局，他坦言，相較於對手，自己的空戰仍是弱項，「這個我必須承認，比較不會去行銷。」

劉建國透露，前總統蔡英文日前南下時也吐槽他，「你的空戰真的要加強了。」他則向蔡英文表示，對手擁有龐大資源投入網路與媒體宣傳，雙方資源存在明顯落差。

周玉蔻問他，他希望民進黨中央及府院團隊怎麼幫忙，劉建國嘆了一口氣表示，「該講的都有講了，該建議的都有建議了。」希望雲林縣民勇敢一次，才有辦法讓雲林轉型。

民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國今接受寶島聯播網主持人周玉蔻專訪，形容自己這場縣長選戰是「一個人打七個人」。聯合報系資料照
民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國今接受寶島聯播網主持人周玉蔻專訪，形容自己這場縣長選戰是「一個人打七個人」。聯合報系資料照

蔡英文 劉建國 周玉蔻 2026九合一選舉 雲林縣選舉

延伸閱讀

蔣萬安拋倒閣 黃國昌：不少藍委私下反對…柯文哲說「倒賴」才是重點

影／內政部聲請解散統促黨 張安樂親解來龍去脈：我們坦坦蕩蕩

安樂死交付公投？石崇良反對：不能簡單Yes或No 一年內提可行性評估

蔣萬安猛攻民進黨拋倒閣 他揭一招必殺「引發權力動盪風暴」

相關新聞

稱1人打7人空戰輸對手還被蔡英文吐槽 劉建國：該向中央說的都已說了

民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國今接受主持人周玉蔻專訪，形容自己這場縣長選戰是「一個人打七個人」外，也坦言空戰明顯居於劣勢，就連前總統蔡英文日前南下時都當面提醒「你的空戰真的要加強了」，面對周玉蔻詢問需要民進黨中央及府院團隊如何幫忙，劉建國則說，該講的、該建議的都已經說了。

批蔣萬安喊倒閣拿2028入場券 莊瑞雄：嘴巴喊喊 反正都死別人

台北市長蔣萬安近日拋倒閣議題，也傳出有藍委不挺，並認為蔣「有點飄」。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今說，蔣萬安此舉是要把食安事件第一線責任甩鍋給中央；蔣萬安急著搶上2028政治舞台入場券，嘴巴喊一喊就提高聲量，最後「死都是死別人，不會死到他。」

藍綠拚場…台美媒合會擴大 蔣萬安谷立言同台；沈伯洋談訪美成果

台北市府昨起連兩天辦台美城市產業商機媒合會，美國在台協會處長谷立言再與市長蔣萬安同台，兩人老友相見谷立言當場答謝蔣萬安擴大辦媒合會；民進黨台北市長參選人沈伯洋昨也辦訪美成果記者會，兩場活動被外界視為藍綠互別苗頭，沈表示，城市市長和外館館長參與國際交流，都滿正常的，他樂見其成。

新北市長選戰政見攻防…李四川拋提高創業貸款 蘇巧慧搭舞台讓青年表現

國民黨新北市長參選人李四川昨參訪青創店家並發布青年政見，李表示，年輕人想創業憂第一桶金無著，除要把二百萬青創貸款提高至五百萬，也要降低申請資格、建立更完善政府信用保證與風險分攤制度，搭配創業導師全程陪跑，讓青年敢創業能創業。

免費電動機車喊停…遭審計檢討 謝國樑：中央70億沒到帳

基隆市長謝國樑二○二三年推重大政策「公益青年就業電動機車補助案」，三年來逾二萬人申請免費機車，今年一月因財政吃緊暫停，審計報告指市府未衡酌財政狀況妥善規畫預算。謝國樑昨重話反擊，指財劃法修法後，中央該給的七十多億沒到帳，審計部沒有理解真正問題源頭。

選情初探／高雄議員第十一選區搶4！藍綠各提3人 關鍵在配票

涵蓋林園、大寮的高雄市議員第十一選區，是少數藍營席次優勢區，下屆國民黨提名三席現任議員拚連任，民進黨提一名現任議員外，另加新秀張耀中及捲土重來的洪村銘，形成六搶四局面，民進黨能否在此選區再多攻下席次，備受關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。