稱1人打7人空戰輸對手還被蔡英文吐槽 劉建國：該向中央說的都已說了

民進黨雲林縣長參選人、立委劉建國今接受主持人周玉蔻專訪，形容自己這場縣長選戰是「一個人打七個人」外，也坦言空戰明顯居於劣勢，就連前總統蔡英文日前南下時都當面提醒「你的空戰真的要加強了」，面對周玉蔻詢問需要民進黨中央及府院團隊如何幫忙，劉建國則說，該講的、該建議的都已經說了。

周玉蔻在節目中說，她跟很多人討論雲林選情，每個人講到牙齒都痛，劉建國很優秀，但是有點小姑娘，在黨內一支獨秀，沒有堅強派系的奧援，反觀張麗善執政8年累積豐厚行政與地方資源，面對「如鋼鐵長城般」的張家勢力，她直問劉建國，「你會贏嗎？還是會打得頭破血流？」

劉建國回應，民進黨既然決定徵召他參選，就代表這場選戰仍有奮力一搏的機會。他說，自己面對的不只是除國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡外，還包括縣長張麗善、前雲林縣長張榮味、國民黨立委許宇甄、丁學忠、民眾黨立委蔡春綢及立法院長韓國瑜等力量，「是一個人打七個人」，坦言這是一場艱困選戰。

周玉蔻直言雲林選情艱困，「要我早就抱頭鼠竄，不敢接這場選戰」，劉建國則回，「所以我還可以活到現在，你就知道我不是一個簡單的人。」自己從基層一路打拚，曾歷經多次最高票落選，也屢次以最高票當選，應該可以來讓雲林縣民對他有所期待。

他強調，自己與對手最大的不同，在於「我的使命來自人民對我的期待；她的使命則來自政治家族的延續。」他認為，這場選戰是家族政治與縣民政治的選擇，相信縣民應該會有睿智的選擇。

劉建國表示，目前競選團隊正陸續成立青年軍及地方後援組織，持續強化空戰、陸戰布局，他坦言，相較於對手，自己的空戰仍是弱項，「這個我必須承認，比較不會去行銷。」

劉建國透露，前總統蔡英文日前南下時也吐槽他，「你的空戰真的要加強了。」他則向蔡英文表示，對手擁有龐大資源投入網路與媒體宣傳，雙方資源存在明顯落差。

周玉蔻問他，他希望民進黨中央及府院團隊怎麼幫忙，劉建國嘆了一口氣表示，「該講的都有講了，該建議的都有建議了。」希望雲林縣民勇敢一次，才有辦法讓雲林轉型。