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藍綠拚場 台美媒合會擴大 蔣萬安谷立言同台 沈伯洋談訪美成果

聯合報／ 記者林麗玉蔡晉宇／台北報導
台北市長蔣萬安（左）、美國在台協會處長谷立言（右）出席台美媒合會，兩人握手致意。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安（左）、美國在台協會處長谷立言（右）出席台美媒合會，兩人握手致意。記者曾學仁／攝影

台北市府昨起連兩天辦台美城市產業商機媒合會，美國在台協會處長谷立言再與市長蔣萬安同台，兩人老友相見谷立言當場答謝蔣萬安擴大辦媒合會；民進黨台北市長參選人沈伯洋昨也辦訪美成果記者會，兩場活動被外界視為藍綠互別苗頭，沈表示，城市市長和外館館長參與國際交流，都滿正常的，他樂見其成。

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市府與美國廿州政府駐台辦事處辦媒合會，首創「台美服務鏈路專區」，整合物流、倉儲、法務、會計、人才招募、跨境電商及數位系統等服務資源，協助企業布局美國市場，並打造台美產業生態系合作平台，聚焦經貿、ＡＩ、半導體及機器人等重點領域，讓台灣企業可以在美國發展。

谷立言昨致詞時感謝北市府與蔣萬安，今年活動擴大為兩天，不僅參與夥伴更多元，也創造更多深化機會；二十幾個月前，他剛到台灣時，台灣是美國第八大貿易夥伴，如今已躍升為第四大貿易夥伴。

谷立言表示，尤其台北市是商業貿易中心，不僅與美國十二座城市締結姊妹市，也展現深化人民交流、城市合作的美台夥伴關係。

蔣萬安說，北市從去年第一年美國關稅宣布以後，就辦台美商機媒合會，當時邀請十九州駐台辦事處，及四大產業協會，四四一間台美企業一起參與，今年有廿州辦事處前來，更聚焦台美經貿趨勢，不只是要每年辦商機媒合會，更要建立台美之間經貿關係長期穩定的合作機制。

沈伯洋昨也辦訪美成果發表會，他指出，這次訪美深化國會外交與僑界連結外，更深入與美東多個千萬人口級縣郡及城市首長座談，擘畫無限城首都藍圖。以樹木保存問題為例，洛杉磯、華府等地均推行二十年以上的樹蔭計畫，評估移除樹木時，設有嚴謹的流程，事先評估風險，還引入保險公司的商業風險評估機制。

至於蔣萬安跟谷立言同台，沈伯洋表示，這些都是外館在台灣或台北、高雄等城市非常重要的活動與國際交流，「一定是樂見其成。」

民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，訪美帶回城市治理解方，邁向無限城首都藍圖。圖／沈伯洋辦公室提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，訪美帶回城市治理解方，邁向無限城首都藍圖。圖／沈伯洋辦公室提供

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