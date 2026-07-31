新北市長選戰政見攻防 李四川拋提高創業貸款 蘇巧慧搭舞台讓青年表現

國民黨新北市長參選人李四川昨參訪青創店家並發布青年政見，李表示，年輕人想創業憂第一桶金無著，除要把二百萬青創貸款提高至五百萬，也要降低申請資格、建立更完善政府信用保證與風險分攤制度，搭配創業導師全程陪跑，讓青年敢創業能創業。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，今年四月即提出青年政見 ，她會是最了解青年需求的市長，將搭建舞台讓每一位青年都能在新北表現精采。

李四川到新莊參訪由青年局輔導的青創公司「ＷＡＳＨＷＩＳＥ聰明洗」，業者使用百分之九十五可食用原料製作天然清潔劑，取得歐盟有機認證，產品銷售國外，在政府協助下發光發熱。

談及青年政策，李主張提高青創貸款從二百萬為五百萬元，提供更充足的資金運用，協助營運發展。第二點是降低申請資格，過去負責人須設籍新北，未來只要青年團隊裡有人設籍新北就可申請。

第三項是建立完善的政府信用保證與風險分攤制度，重視創業計畫、市場潛力及商業模式，作為貸款依據，如果提出的創意有發展潛力，政府可當後盾，也可安排創業導師全程陪跑，提供創業課程、商業模式診斷、財務規畫及經營輔導，提高創業成功率，創造友善環境，讓青年在新北敢創業、能創業，也能夠創成業。

蘇巧慧說，她提出的青年政見涵蓋就業專業輔導、提供創業資金，將市有閒置空間轉化為休閒空間，提供三次青年心理諮商，及規畫青年社宅。

「我會是最了解青年需求的市長。」蘇表示，她懂得傾聽年輕人心聲，持續和各領域青年見面，最近和作家、ACGN產業青年小聚，討論新北文化產業發展，與潛水員談推動潛水運動，也和漁村青年討論漁業和觀光發展。