免費電動機車喊停…遭審計檢討 謝國樑：中央70億沒到帳

基隆市長謝國樑二○二三年推重大政策「公益青年就業電動機車補助案」，三年來逾二萬人申請免費機車，今年一月因財政吃緊暫停，審計報告指市府未衡酌財政狀況妥善規畫預算。謝國樑昨重話反擊，指財劃法修法後，中央該給的七十多億沒到帳，審計部沒有理解真正問題源頭。

審計報告指，基隆市府原規畫四年補助五萬輛、總經費廿七點五億元，僅編十二億元核銷數二萬四千餘輛，不到計畫目標五萬輛一半，便以財政困難為由喊停，出現財政規畫、換電站不足等困境。基隆電動機車登記數截至去年九月底為二萬四三九二輛，電動機車普及率雖居全國第一，但換電站建置量不足，四分之一換電站滿電服務率未達八成。

謝國樑對審計報告說法不以為然，他說，財劃法修法後，基隆市府該有的七十多億根本沒到帳，「試問總預算二百億左右的市府預算，假如少了七十多億，將衝擊多少的公共建設和社會福利」。

謝表示，不只電動機車政策，其他對市民照顧的福利措施也全面受影響，審計部沒理解真正問題源頭，中央該給七十多億沒給，整個歲入又少了十多億，市府來回短差將近九十億元，這點要請審計部務實考量地方財政情況。

基隆市府表示，將爭取中央資源挹注，待財政條件改善將評估重啟電動車補助。