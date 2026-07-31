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游盈隆憂倒閣釀選務危機 盧秀燕喊「女媧補天」

聯合報／ 記者黃婉婷陳敬丰林麗玉林佳彣葉德正／連線報導
中央選舉委員會主任委員游盈隆。中央社
中央選舉委員會主任委員游盈隆。中央社

對於台北市長蔣萬安提出倒閣，行政院長卓榮泰昨日首度回應，倒閣是立法院的工作，解散國會是總統職權，台北市長有台北市長該做的事情，如果台北市長都在想其他事，他會認為民進黨台北市長參選人沈伯洋是優秀的市長人選。蔣萬安表示，如果賴清德總統有肩膀，卓揆負政治責任，大家就不會提倒閣。

2026九合一選舉

毒油風暴持續延燒，蔣萬安近來數度提倡倒閣，要卓榮泰為毒油事件下台負責，落實責任政治也化解政治僵局，他並點名高雄市長陳其邁接棒。

卓榮泰昨日在行政院院會前受訪指出，倒閣是立法院的工作，解散國會是總統的職權，台北市長有台北市長該做的事情，如果台北市長專門在想其他事情，他身為台北市民，會認為沈伯洋是優秀的台北市長人選。

若藍白合作發動倒閣過關，賴總統得宣告解散國會重行選舉。台中市長盧秀燕表示，今年底本來就有地方大選，如果真的如此，她希望能合併選舉，這是史上首次中央選舉、地方選舉合併辦理，分兩次投票勞民傷財。

中選會主委游盈隆昨赴中市府拜會，游會前說，解散國會的機會只比「天塌下來」大一點，如果發生真的滿恐怖的。盧、游昨會面時，盧說「中華民國現在什麼事情都有可能發生，比如大罷免；如果真的發生，中市府會拿出『女媧補天』的決心，把選務工作辦好」。

蔣萬安則是說，發動倒閣需國民黨立法院黨團有共識，並獲民眾黨黨團支持，才可能討論下一步。

新北市長侯友宜說，立法院的工作由立委決定，也是立委的職責。

2026九合一選舉 倒閣 游盈隆 蔣萬安 盧秀燕 卓榮泰

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對於台北市長蔣萬安提出倒閣，行政院長卓榮泰昨日首度回應，倒閣是立法院的工作，解散國會是總統職權，台北市長有台北市長該做的事情，如果台北市長都在想其他事，他會認為民進黨台北市長參選人沈伯洋是優秀的市長人選。蔣萬安表示，如果賴清德總統有肩膀，卓揆負政治責任，大家就不會提倒閣。

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