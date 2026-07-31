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選情初探／高雄議員第十一選區搶4！藍綠各提3人 關鍵在配票

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

涵蓋林園、大寮的高雄市議員第十一選區，是少數藍營席次優勢區，下屆國民黨提名三席現任議員拚連任，民進黨提一名現任議員外，另加新秀張耀中及捲土重來的洪村銘，形成六搶四局面，民進黨能否在此選區再多攻下席次，備受關注。

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原屬高雄縣區的第十一選區，選舉型態偏重地方服務及宗親、宮廟、里鄰、農漁會等系統，不過隨著大寮區建設陸續到位、人口增加，選票結構漸改變，此選區下屆應選四席，藍綠四席現任議員都要拚連任，選情緊繃。

獲國民黨提名的黃天煌，當過鄉代會副主席、兩屆鄉長及高雄縣議員，縣市合併後參選議員迄今四連霸，在地方經營逾卅年。王耀裕政治脈絡與黃天煌雷同，出身政治世家的他，在林園區陸戰實力扎實；女將邱于軒問政犀利，擁高知名度，在大寮區易攻掠新興投票族。

民進黨本屆原擬規畫李雨庭守下婦女保障名額，結果她票數衝到選區最高，意外擠掉黨內男性參選人席次，下屆再獲提名，是實力最穩固的一席。但民進黨另提名張耀中及洪村銘應戰，企圖改寫「藍三綠一」局面。

張耀中曾任市長陳其邁隨行秘書七年，被視為「邁盟」子弟兵，跨區參選的他在黨內初選時民調衝第一，可望以全新形象替綠營搶下席次。

洪村銘曾任高雄市前市長陳菊秘書，行政院南服中心執行長，二度挑戰市議員，這次獲民進黨高雄市長參選人賴瑞隆公開力挺。

第十一選區政治版圖如何翻轉，藍綠的關鍵都在於能否「成功配票」，國民黨現任三席除力守各自基本盤，也要慎防黨內同志票數衝高，分走同溫層選票。民進黨下屆至少保有一席，由李雨庭、張耀中、洪村銘三人爭搶，能否保一搶一，甚至突破藍營防線，翻轉藍大綠小局勢，有很大的挑戰空間。

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