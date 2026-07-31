選情初探／中市一選區 派系分明 藍綠4搶3

台中市第一選區涵蓋大甲、大安、外埔區，維持傳統的「藍綠四搶三」，不僅藍綠對決激烈，黨內抓對廝殺勢均力敵，整體選情撲朔迷離。國民黨力拚守住兩席基本盤，民進黨則是新系對抗競爭；整體氛圍除政黨競爭，黨內對手長期角力意味更濃厚。

第一選區目前僅四人參選，回顧近兩屆、八年以來，四家得票數消長明顯，二○一八選情最激烈，三位當選者得票數差距介於卅到八百四十二票，落選頭離門檻也不到五百票；二○二二年，大環境對綠不利，民進黨提名的吳敏濟意外落榜，拉開約三千票差距。

國民黨現任兩席李文傑與楊啓邦，家族在地實力深厚，兩人長期扎根經營，因黨內目前沒有具威脅性的挑戰者，一般預料連任機率相對較高。

民進黨現任一席、提名兩席，施志昌爭取連任，強敵是曾三連霸議員吳敏濟之子吳中源。施志昌與立院前副院長蔡其昌關係密切，問政風格獲年輕青農與中立選民認同，面對二○二二年民進黨整體情勢不利之際，仍成功連任，展現出強韌的選票動員能力。

吳中源的父親、前議員吳敏濟在海線服務頗有口碑，本屆失利讓支持者為他叫屈「服務無用？」但吳家長期深耕的基本盤依然紮實。吳屬「台中英」系，獲王世堅、莊瑞雄等重量級立委站台背書，加上他曾任立委陳亭妃助理，黨內視為「即戰力」新世代。

整體而言，第一選區藍綠基本盤大致相當，派系界線分明；除大環境是重要因子，黨內競爭也影響席次分配；若同黨候選人選票過於集中，極可能壓縮另一人的選票空間，導致容易出局。藍綠對決與派系互搶交織下，本區選情呈現高度競爭態勢。