聽新聞
0:00 / 0:00
柯文哲、黃國昌竹北合體相挺 邱臣遠喊「竹北好、大新竹更好」
台灣民眾黨新竹黨部今日晚間於竹北市舉辦「新竹縣市黨員小草座談會」。竹北市長參選人邱臣遠以「竹北不只是竹北」為題發表市政願景，勾勒五大願景擘畫「竹北好，大新竹更好」藍圖。
2026九合一選舉
黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲今晚攜手邱臣遠及競選團隊，現場吸引支持者與基層黨員參與。邱臣遠除闡述新竹戰略願景，更啟動志工招募說明。
邱臣遠以「竹北不只是竹北」為題，提出市政願景，強調竹北是大新竹的「心臟」，城市發展應讓建設紅利外溢共享，達成「竹北好、大新竹更好」。
邱臣遠提出5大治理方向，包括打造年輕人敢生、壯世代健康的幸福城市，推動生育補助、公托擴充及長者照護；建構交通流暢、安全低碳城市，推動大新竹輕軌、智慧號誌及YouBike優惠；打造韌性城市，引入海綿城市與智慧排水系統；促進東西區均衡發展，串聯休憩觀光；並結合科技推動無圍牆博物館、雙語教育，打造最在地、最現代、最國際的竹北。
民眾黨強調，2026 的選戰不只是一場競選，更是一場改變台灣政治文化的社會運動。民眾黨新竹縣市黨部呼籲所有認同理性、務實、科學價值的夥伴踴躍加入志工團隊，無論是站路口、掃市場或協助社群與座談會，讓改變的力量從竹北出發，共同為新竹與台灣的未來攜手向前。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。