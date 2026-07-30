不挺藍營提名人？傳陳見賢點頭替邱臣遠站台 吳旭智：有心人刻意放話

國民黨新竹縣副縣長陳見賢日前與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠會面，傳出允諾替邱站台，而不替初選對手徐欣瑩「師弟」、國民黨竹北市長參選吳旭智輔選。吳旭智晚間回應，單純拜會演變成新聞操作，是不是有心人在刻意放話、試圖破壞藍白合？驗證了黨主席鄭麗文的呼籲，不能讓有心人士見縫插針。

吳旭智表示，他尊重每位參選人向地方前輩請益，這是民主政治健康的互動。陳見賢是地方具份量的重要人士，向他請益交流再正常不過；他也持續在向陳請教地方政務，感謝他的指導與提攜。

吳旭智說，讓人不解的是，一場單純的拜會為何會演變成新聞操作？這背後是不是有心人在刻意放話、試圖破壞藍白合？這完全驗證了鄭麗文主席之前的呼籲：「我們絕不能讓有心人士有見縫插針的空間。」

吳旭智表示，國民黨的大團結，以及藍白的順利整合，才是當前最關鍵的大局。懇請所有支持者能夠理解與堅定信心。吳旭智已經做好萬全準備，他會全力爭取所有地方前輩與鄉親的支持，贏得11月28日的最終勝利。