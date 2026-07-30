藍彰化列艱困選區 謝典霖喊話王惠美：輔選力道不強「不知顧慮什麼」

彰化縣議會議長謝典霖今晚接受飛碟聯播網主持人王淺秋專訪時，針對國民黨彰化縣長參選人魏平政選情艱困一事，他認為如果有現任縣長王惠美加入輔選，加果再端出牛肉，相信勝率還是很高的，但王惠美輔選的力道卻沒那麼強，「也不知道在顧慮什麼 」？

王惠美在這次縣長選舉是支持新北市副市長劉和然，但劉卻婉拒，政壇指出，王惠美至今也未以彰化藍營共主的影響力，拉魏平政一把，甚至在公開場合，也要求包括魏平政等參選人上台必須脫去選舉背心，對未具公職身分的魏平政很吃虧。

王惠美曾被問到未積極輔選魏平政問題時，強調要求參選人上台脫去選舉背心是基於行政中立。

彰化縣下屆縣長選舉，目前分別有國民黨的魏平政、民進黨立委陳素月及退出民進黨參選的彰化市前市長邱建富。謝典霖認為，藍營在中部縣市長選舉都相對穩定，魏平政目前已提出不少很好的政見，加上綠營分裂，如果王惠美再加入輔選，仍是有很大勝算。

謝家當時未讓立委謝衣鳯參選縣長，主要理是擔心被「司法追殺」，最近，傳出謝典霖的「軍師」即前機要秘書劉坤鱧因全國籃協帳問題被檢調約談。不過，謝典霖說，檢調確實有到縣議會調閱資料，但上周才與劉坤鱧碰面時，劉否認被約談，此一傳聞是烏龍。

謝典霖擔任籃協理事長8年，最近才卸任，被爆出全國籃協帳目有問題，謝典霖強調，帳是從以前一直做下來，裡面的錢，他絕沒有亂花，每年理監事都持續捐款，捐贈與收入累計有好幾千萬元進入協會。他並指出，籃協執行的都是國際賽，有國家隊支出，籃協就是後勤支援的角色。

謝典霖目前正積極部署連任縣議會議長，但卻遭到對手強力競爭，他在接受專訪時，則直批對手是黑道，副手的父親擔任國代時，還打過現任總統賴清德，讓王淺秋有些意外。他說，雖然對手來勢洶洶，但他不怕被打，對於自己的議長選情，只要再努力還是可以過半，仍是有勝算的。

王淺秋也不忘消遣謝典霖，一再重複說「你比縣長參選人魏平政還要紅？」謝典霖則不忘自我調侃出席活動說醉話的事，他在批評民進黨對於最近癌油問題的談話，「比我出席活動的醉話還蝦」。