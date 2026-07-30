獨／與李四川同台參加藍營黨團餐會 侯友宜連喊3次「四川當市長」

新北市議會國民黨團今晚辦慶生聯誼餐會，市長侯友宜、國民黨市長參選人李四川都出席，侯連說三次「四川當市長」，幽默地說「講了三次，因為很重要」。

新北市議會定期會今天安排市長施政報告，傍晚議會告一段落後，國民黨團在海釣族餐廳辦慶生會，市長侯友宜、市長參選人李四川及多位國民黨議員齊聚，議長蔣根煌也在場。

致詞時，侯友宜連說「四川當市長」，不忘解釋說「講了三次，因為很重要！」現場氣氛high到最高點。

侯友宜、李四川坐在一起有說有笑，侯虧李四川說「你有卡瘦喔」，李回說「肚子有卡小啦！」兩人幽默互動，展現好情誼。

李四川談到，感謝侯市長大力支持，他一定會全力以赴接下這一棒，在侯市長基礎上，好好為新北市各項建設繼續打拚。