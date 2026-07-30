邱臣遠證實拜會陳見賢 柯文哲：選舉就是爭取最多支持

民眾黨新竹黨部今晚舉辦「黨員小草座談會」，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲及竹北市長參選人邱臣遠出席。針對邱臣遠與新竹縣副縣長陳見賢會面一事，邱臣遠證實曾拜會陳見賢，雙方就大新竹發展及縣政交換意見；柯文哲表示，選舉就是要爭取最多數人支持。

新竹縣長選情牽動竹北市長選情，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩與初選對手、新竹縣副縣長陳見賢整合情形備受關注。日前傳出原安排柯文哲與陳見賢會面，後來因故取消，媒體今追問兩人是否仍有碰面？若未來藍白共推竹北市長人選，民眾黨是否仍支持國民黨立委徐欣瑩參選縣長，以及邱臣遠與陳見賢見面談了什麼。

邱臣遠表示，本周一前往新竹縣政府拜會陳見賢，這是不公開行程，選舉期間「朋友要多、敵人要少」，陳見賢曾擔任國民黨新竹縣黨部主委9年、連任8年副縣長，也曾任竹北市民代表會主席及新竹縣議會正、副議長，對地方生態、縣政及大新竹發展相當了解，因此身為竹北市長參選人，前往請益、交流是很正常的事。

邱臣遠表示，雙方主要針對縣政、大新竹及竹北未來發展交換意見，也希望推動聯合政府理念下的政黨合作，未來將持續向各級民意代表及長期深耕地方的人士請益，請益之旅將持續進行，爭取更多支持。

媒體追問邱臣遠是否邀請陳見賢站台，及陳是否表態拒絕支持徐欣瑩子弟兵吳旭智。邱臣遠未正面回應，僅表示，雙方主要針對縣政及大新竹發展進行深度溝通與討論，希望爭取更多支持，「朋友要多、敵人要少」是民眾黨一貫原則。

至於媒體追問柯文哲是否前一晚也曾拜會陳見賢，柯文哲未正面回應，表示選舉本來就是要爭取最大多數人的支持，「票數多的就贏」，因此就是努力爭取更多人的支持。

民眾黨新竹黨部今晚舉辦「黨員小草座談會」，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲及竹北市長參選人邱臣遠均出席。記者郭政芬／攝影