蔣萬安猛攻民進黨拋倒閣 他揭一招必殺「引發權力動盪風暴」

台北市長蔣萬安繼號召民眾25日上凱道反毒油，27日再拋出倒閣話題，試圖讓行政院長卓榮泰為食安風暴下台負責。不過，作家漂浪島嶼指出，在野黨與其在此時推動倒閣，不如全力輔選拿下高雄市長。如此一來就有可能重現2018韓國瑜勝選後，民進黨內的權力動盪與重組風暴，甚至可能讓現任高雄市長陳其邁這顆準備東昇的太陽黯然無光。

蔣萬安27日接受媒體人黃光芹專訪時表示，中聯毒油案讓全台人心惶惶，蔣指出不少立委私下向他提到倒閣，如果能透過倒閣，讓卓揆為毒油事件下台、負起政治責任，是一個最好的方式。

對於國民黨醞釀倒閣，作家漂浪島嶼在臉書發文分析，對於綠營的未來布局，蔣萬安難以置喙，而決定民進黨是否迎來黨內風暴的關鍵在於高雄市長選舉勝負。漂浪島嶼指出，一旦民進黨在高雄市長選戰失利，在黨內「勢必引發權力的動盪與重組」。

蔣萬安登高一呼倒閣未必能讓藍、白兩黨立委同意，但若全力輔選高雄市長，並讓國民黨參選人柯志恩擊退民進黨參選人賴瑞隆，卓榮泰也將扛上敗選責任下台。

漂浪島嶼以2018年九合一大選為例，當時韓國瑜風光當選高雄市長，不僅讓時任行政院長的賴清德引咎下台，陳菊也因此請辭總統府秘書長，更引發2020年總統大選蔡英文與賴清德的黨內廝殺大戰。

若今年國民黨能重新奪下高雄市長寶座，除了讓卓揆因敗選責任下台，陳其邁也可能因連帶責任仕途受阻，讓民進黨少了一顆東昇太陽。漂浪島嶼寫道，蔣萬安不必急於一時強推倒閣，若藍營搶下高雄市長寶座，「引發的骨牌效應，絕對超乎想像」。

但他文末也不忘提醒，若民進黨守住高雄，甚至反攻台中或新北其中一地，屆時將換成國民黨內引爆權力重組風暴。