快訊

「抗爭將持續下去」！報復華府空襲 伊朗：摧毀美軍駐約旦3架F-35

台指期夜盤上半場摜破40K 多頭再狂拉千點衝高翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安猛攻民進黨拋倒閣 他揭一招必殺「引發權力動盪風暴」

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨中央黨部。聯合報系資料照
民進黨中央黨部。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安繼號召民眾25日上凱道反毒油，27日再拋出倒閣話題，試圖讓行政院長卓榮泰為食安風暴下台負責。不過，作家漂浪島嶼指出，在野黨與其在此時推動倒閣，不如全力輔選拿下高雄市長。如此一來就有可能重現2018韓國瑜勝選後，民進黨內的權力動盪與重組風暴，甚至可能讓現任高雄市長陳其邁這顆準備東昇的太陽黯然無光。

2026九合一選舉

蔣萬安27日接受媒體人黃光芹專訪時表示，中聯毒油案讓全台人心惶惶，蔣指出不少立委私下向他提到倒閣，如果能透過倒閣，讓卓揆為毒油事件下台、負起政治責任，是一個最好的方式。

對於國民黨醞釀倒閣，作家漂浪島嶼在臉書發文分析，對於綠營的未來布局，蔣萬安難以置喙，而決定民進黨是否迎來黨內風暴的關鍵在於高雄市長選舉勝負。漂浪島嶼指出，一旦民進黨在高雄市長選戰失利，在黨內「勢必引發權力的動盪與重組」。

蔣萬安登高一呼倒閣未必能讓藍、白兩黨立委同意，但若全力輔選高雄市長，並讓國民黨參選人柯志恩擊退民進黨參選人賴瑞隆，卓榮泰也將扛上敗選責任下台。

漂浪島嶼以2018年九合一大選為例，當時韓國瑜風光當選高雄市長，不僅讓時任行政院長的賴清德引咎下台，陳菊也因此請辭總統府秘書長，更引發2020年總統大選蔡英文與賴清德的黨內廝殺大戰。

若今年國民黨能重新奪下高雄市長寶座，除了讓卓揆因敗選責任下台，陳其邁也可能因連帶責任仕途受阻，讓民進黨少了一顆東昇太陽。漂浪島嶼寫道，蔣萬安不必急於一時強推倒閣，若藍營搶下高雄市長寶座，「引發的骨牌效應，絕對超乎想像」。

但他文末也不忘提醒，若民進黨守住高雄，甚至反攻台中或新北其中一地，屆時將換成國民黨內引爆權力重組風暴。

2026九合一選舉 高雄市選舉 蔣萬安 倒閣 民進黨 卓榮泰 賴清德 柯志恩 賴瑞隆 國民黨

延伸閱讀

化解僵局 蔣萬安點名陳其邁組閣

蔣萬安拋倒閣 黃國昌：不少藍委私下反對…柯文哲說「倒賴」才是重點

影／蔣萬安拜會民進黨團 各局處報告完後議員零提問被送客

徐國勇轟蔣萬安倒閣「放馬過來」北市：陳其邁砲中央也不務正業？

相關新聞

獨／與李四川同台參加藍營黨團餐會 侯友宜連喊3次「四川當市長」

新北市議會國民黨團今晚辦慶生聯誼餐會，市長侯友宜、國民黨市長參選人李四川都出席，侯連說三次「四川當市長」，幽默地說「講了三次，因為很重要」。

柯文哲、黃國昌竹北合體相挺 邱臣遠喊「竹北好、大新竹更好」

台灣民眾黨新竹黨部今日晚間於竹北市舉辦「新竹縣市黨員小草座談會」。竹北市長參選人邱臣遠以「竹北不只是竹北」為題發表市政願景，勾勒五大願景擘畫「竹北好，大新竹更好」藍圖。

不挺藍營提名人？傳陳見賢點頭替邱臣遠站台 吳旭智：有心人刻意放話

國民黨新竹縣副縣長陳見賢日前與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠會面，傳出允諾替邱站台，而不替初選對手徐欣瑩「師弟」、國民黨竹北市長參選吳旭智輔選。吳旭智晚間回應，單純拜會演變成新聞操作，是不是有心人在刻意放話、試圖破壞藍白合？驗證了黨主席鄭麗文的呼籲，不能讓有心人士見縫插針。

蔣萬安猛攻民進黨拋倒閣 他揭一招必殺「引發權力動盪風暴」

台北市長蔣萬安繼號召民眾25日上凱道反毒油，27日再拋出倒閣話題，試圖讓行政院長卓榮泰為食安風暴下台負責。不過，作家漂浪島嶼指出，在野黨與其在此時推動倒閣，不如全力...

藍彰化列艱困選區 謝典霖喊話王惠美：輔選力道不強「不知顧慮什麼」

彰化縣議會議長謝典霖今晚接受飛碟聯播網主持人王淺秋專訪時，針對國民黨彰化縣長參選人魏平政選情艱困一事，他認為如果有現任縣長王惠美加入輔選，加果再端出牛肉，相信勝率還是很高的，但王惠美輔選的力道卻沒那麼強，「也不知道在顧慮什麼 」？

邱臣遠證實拜會陳見賢 柯文哲：選舉就是爭取最多支持

民眾黨新竹黨部今晚舉辦「黨員小草座談會」，黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲及竹北市長參選人邱臣遠出席。針對邱臣遠與新竹縣副縣長陳見賢會面一事，邱臣遠證實曾拜會陳見賢，雙方就大新竹發展及縣政交換意見；柯文哲表示，選舉就是要爭取最多數人支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。