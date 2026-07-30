鄭麗文對黨員重新詮釋媒體與組織 稱只要人手一機組織也可變媒體

國民黨主席鄭麗文今天到雲林縣和黨幹部選務座談，強調媒體時代在改變，她要黨員人手一機，既是空軍也是陸軍，讓組織也是媒體，將正確訊息和好的人選傳遞出去，做黨提名的參選人最強後盾，讓年底選戰全壘打。

鄭麗文今天到雲林縣出席兩場幹部授證和菁英婦女座談，並為年底選戰面授機宜，鄭麗文說，年底選舉各地黨代表和幹部都動起來，很辛苦在里鄰間開客廳會，過去國民黨的小組長，在地方發揮實質的組織力量，但多年來國民黨在野，所掌握的資源較少，大不如以往。

她強調，民進黨雖長期執政握有國家機器，但人民對民進黨執政失望，這是國民黨最好契機，所以地方每位小組長的角色相形重要，不但要恢復小組長的陣容，更要強化組織力量，只要大家加倍努力，將來就有機會。

不但談組織，鄭麗文也談媒體，她表示，以前選舉有錢可以買電視和報紙的廣告，但時代已不同了，新媒體和網路社群的時代來臨，只要人手一機，透過個人社群、通訊軟體便是最佳的傳播工具。因此希望每位小組長幹部成為「放送頭」、人人只要有手機就可成為自媒體，把國民黨好的人選和正確的訊息傳播給親朋好友，所以大家要認識到自己「既是空軍也是陸軍，是組織也是媒體」。

鄭麗文表示，面對民進黨，國民黨這場仗是一場不對稱的戰爭，須要靠地方組織重點突破，才有機會打贏這場仗，翻轉南部，邁向2028重返執政。