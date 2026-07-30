小歐盟召集人林詩涵宣布參選嘉市議員 台灣前進陣線完成選戰布局

年底嘉義市議員選戰升溫，由時代力量、小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）、台灣基進及台灣綠黨組成的「台灣前進陣線」完成嘉市東、西區布局。小歐盟召集人林詩涵將於8月3日上午宣布參選西區議員，與投入東區議員選戰的陳玥妗攜手組成聯合競選團隊，象徵第三勢力加入嘉市議員選戰。

林詩涵由小歐盟提名，並獲得台灣前進陣線四黨共同支持。她表示，希望透過跨黨合作，整合理念相近政黨力量，為地方政治注入新的監督能量，讓更多關心公共事務的公民有機會進入議會，推動改革與監督。現年長期深耕嘉義地方公共事務的林詩涵，是獨立書店「島呼冊店」共同創辦人暨店主。

她與伴侶共同經營書店及手工豆腐坊，以「用豆腐親近土地、用閱讀貼近邊緣」為理念，長年投入閱讀推廣、文化保存、性別平權、兒童人權、親子教育及地方文史等議題。書店也源自2014年太陽花學運後成立的「翻轉嘉義工作隊」，成為地方公共議題交流的重要據點。

林詩涵畢業於暨南國際大學社會政策與社會工作學系，曾任台灣圖書室文化協會理事長、有限責任台灣友善書業供給合作社理事，並長期關注新住民、環境、糧食主權及城市發展等公共議題。

她早在2014年即以無黨籍、社運工作者身分投入嘉市長選舉，雖未當選，但選後選擇留在嘉義，持續投入地方事務。近年加入小民參政歐巴桑聯盟，曾代理黨召，並名列2024年立委選舉小歐盟不分區名單第二名，目前擔任小歐盟召集人，持續投入第三勢力整合與政黨經營。

林詩涵表示，12年前首次投入市長選舉時，許多嘉義媒體一路見證她的政治歷程；12年後再次投入選舉，希望以更貼近市民需求的角度，爭取西區市議員席次，也邀請一路陪伴的媒體朋友共同見證這個重要時刻。8月3日參選記者會，除林詩涵外，市東區議員參選人陳玥妗也將共同出席，公布東、西區聯合競選模式及合作方向。兩人表示，未來將共同關注交通、防災、教育、照顧、文化、公共空間及重大建設等全市性議題，提出跨選區合作方案。

記者會邀請建築師陳世岸推薦林詩涵，台灣圖書室文化協會創會理事長鄭書勉推薦陳玥妗；時代力量黨主席王婉諭、台灣基進黨主席王興煥及台灣綠黨共同召集人甘崇緯也將出席，說明台灣前進陣線在嘉義市的選戰布局與合作方向。