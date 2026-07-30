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侯友宜施政滿意度68% 盼下任市長「努力做事、踏遍地方」

聯合報／ 記者張策葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜談接班人，指出城市發展不是靠一個人完成，期待下任市長接續歷任首長打下的基礎，努力做事、踏遍地方，把團隊帶好。記者張策／攝影
新北市長侯友宜談接班人，指出城市發展不是靠一個人完成，期待下任市長接續歷任首長打下的基礎，努力做事、踏遍地方，把團隊帶好。記者張策／攝影

新北市議會今進行市長施政報告及質詢，國民黨新北市議員黃心華指出，黨團日前委託TVBS進行民調，新北市長侯友宜施政滿意度約68%，並詢問侯對下一任新北市長有何建議，以及卸任後是否規畫出書、傳承施政經驗。侯友宜表示，城市發展不是靠一個人完成，期待下任市長接續歷任首長打下的基礎，努力做事、踏遍地方，把團隊帶好。

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黃心華表示，新北市人口達403萬人，在有限資源分配下，人均預算偏低，市府必須面對先天條件限制。他指出，新北在幸福城市評比中，於全球250個城市排名第44名、為全台第一，健康城市指標也名列亞洲第15名，同樣居全台之冠，未來應以亞洲頂尖城市為對標。

黃心華詢問，面對新北下一階段發展，侯友宜會給下一任市長什麼建議。侯表示，每一座偉大城市都不是由一個人建構，而是一群人共同打造，其中最重要的是市民的鞭策與鼓勵。

侯友宜說，希望下一任市長能在歷任縣市首長奠定的基礎上，一棒接一棒，不僅接好，也要繼續發揚光大，因為沒有任何一任市長能在任內完成所有事情。他強調，政治最重要的仍是努力做事、走遍地方、帶好團隊，把事情真正做出來。

黃心華也公布國民黨團委託TVBS所做的民調結果，指侯友宜施政滿意度約68%，滿意度約為不滿意度的5倍；交叉分析顯示，不同年齡、族群與行政區的滿意度均高於不滿意度，即使是政黨傾向民進黨的受訪者，滿意度也超過5成。

黃心華表示，距離侯友宜任期結束僅剩140多天，高施政滿意度可望成為推動市政關鍵任務的動能，也詢問侯是否考慮透過出書或著作，將施政經驗傳承給後續從政者。

侯友宜回應，若新北市有所進步，除感謝市民給予機會與鼓勵，也要感謝第一線區公所人員、里長、議員及市府團隊全力投入。他表示，人生規畫隨緣，目前最重要的是把握當下、全力以赴做到最後一刻。

至於未來動向，侯友宜說，會先把目前的事情做完，才會思考下一步規畫，「請大家放心，我一定會做到最後一刻。」若未來有任何規畫，也會再向外界報告。

黃心華另肯定市府近年辦理石碇淡蘭吊橋鋼索更新、深坑平埔橋除鏽及結構養護、人行橋梁補強與坡地社區監測，並指市府人員在颱風、強風豪雨及坡地災情期間，均不辭辛勞投入24小時搶災。

侯友宜則感謝黃心華每逢大文山地區發生災情，均第一時間前往現場，運用專業與市府團隊並肩搶災。

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