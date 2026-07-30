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倒閣成功要合併選舉？游盈隆笑了：機會只比天塌下來大一點

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中選會主委游盈隆表示，倒閣成功、國會解散的機會「只比天塌下來大一點」，如果真的發生，還蠻恐怖的，中選會會全力以赴。記者陳敬丰／攝影
中選會主委游盈隆表示，倒閣成功、國會解散的機會「只比天塌下來大一點」，如果真的發生，還蠻恐怖的，中選會會全力以赴。記者陳敬丰／攝影

台北市長蔣萬安日前拋出倒閣提議，台中市長盧秀燕今天上午表示，若倒閣成功、國會解散重選，希望年底合併選舉。中選會主委游盈隆認為，這是想像力非常豐富的狀況，解散國會的機會只比「天塌下來」大一點而已，如果發生，那真的蠻恐怖的。

2026九合一選舉

游盈隆今天下午到台中視察台中市選委會，他說今天是第16個地方選委會訪視行程，主要就是和選委會同仁見面，年底選舉剩不到4個月，要深入溝通，建立堅強的共識，把九合一選舉順利、圓滿、成功地辦好。

記者詢問，怎麼看今天上午盧秀燕的「倒閣成功合併選舉」？游盈隆先是一愣，隨後哈哈一笑，直言「這是想像力非常豐富的狀況」，倒閣是政治的事情，基本上與中選會無關，要等國會真的確定倒閣、總統真的決定解散國會，才有中選會的事情。

游盈隆表示，這件事還很遙遠，有點像大家經常說「擔心天塌下來」，但天不會塌下來，或者說天塌下的機會很小；解散國會的機會，大概只比天塌下來大一點而已，這是從來沒發生過的事情，如果發生了，真的蠻恐怖的，到時候中選會會全力以赴。

記者追問，如果真的解散國會，導致國會重選和九合一選舉重疊，是否有辦法短時間內合併選舉？游盈隆回應，憲法有一定的規定，比如倒閣之後多久通過、要不要解散國會等等，目前還不清楚，基本上中選會的態度是關注但不涉入。

游盈隆今天下午視察台中市選委會，溝通年底九合一大選的選務。記者陳敬丰／攝影
游盈隆今天下午視察台中市選委會，溝通年底九合一大選的選務。記者陳敬丰／攝影

游盈隆 倒閣 成功 2026九合一選舉

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