沈伯洋談訪美成果 帶回治理解方邁向無限城首都

民進黨台北市長參選人沈伯洋等人今天說明為期8天的訪美成果。沈伯洋指出，對於台北市近年面臨的都市林濫砍、交通安全、都更房價飆漲及人口流失等4大治理痛點，他會引國際先進經驗，為「無限城」首都藍圖擘劃。

民進黨台北市長參選人沈伯洋、競選總幹事吳思瑤及政策組召集人陳培瑜昨天結束訪美行程返台，今天在民進黨中央召開「返國成果記者會」。

吳思瑤說，這次出訪具有4項重要成果，包含國會外交、城市外交、棒球外交以及海外後援會的串聯。

沈伯洋指出，訪問前他就宣示要「把台北的問題帶出去，把世界的經驗帶回來」，此行不僅具有外交成果突破，更與多方進行深度城市治理經驗交流。

以樹木保存議題為例，沈伯洋說，洛杉磯、華府等地均推行長達20年以上的「樹蔭計畫」，美方在評估移除樹木時，設有嚴謹的標準作業程序（SOP），由市長、都市計畫委員會、樹木專家、當地住戶及保險公司5方共同開會，評估風險。

沈伯洋認為，引入保險公司的商業風險評估機制，讓民眾在面對路樹安全與公安疑慮時獲得實質保障與安心感，而台北市目前缺乏客觀科學的評估SOP與保險機制，未來的都市林計畫應補齊此部分。

在交通治理方面，沈伯洋分享考察紐約旁的荷波肯市（Hoboken）經驗，荷波肯市透過11年計畫，連續7年達成交通零死亡，並設定2030年前達成「零死亡、零重傷」目標，其成功關鍵在於精算駕駛視角死角、街道重構等。

沈伯洋說，回頭看台北市，過去4年針對150多所小學改善通學道路與避車彎，但僅完成4所，進度嚴重滯後，他認為台北應以小學通學道路為核心，優先推動「交通零死亡」體驗示範。

沈伯洋指出，台北市10年內流失27萬人口，根本原因在於台北市的就業市場缺乏厚度，研究院與科研基地付之闕如，他會持續推動北士科轉型、設置研究機構與招商引資等，讓海外與在地人才願意留在台北發展。