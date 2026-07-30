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沈伯洋：訪美帶回城市治理解方 邁向無限城首都藍圖

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
沈伯洋表示，訪美帶回城市治理解方，邁向無限城首都藍圖。圖／沈伯洋辦公室提供
沈伯洋表示，訪美帶回城市治理解方，邁向無限城首都藍圖。圖／沈伯洋辦公室提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，台北作為國際城市，提出無限城的概念，應具備直接與國際大都市對接的能力，這次訪美，除深化國會外交與僑界連結外，更深入與美東多個千萬人口級縣郡及城市首長座談，為無限城首都藍圖擘畫。

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沈伯洋指出，這次出訪前就已經宣示，把台北的問題帶出去，把世界的經驗帶回來，這次不僅具有外交成果突破，更與多方進行深度的城市治理經驗交流。沈伯洋競選團隊總幹事吳思瑤說，這次出行具有四項重要成果，包含國會外交、城市外交、棒球外交以及海外後援會的串聯。

沈伯洋表示，這次面對台北市的痛點，提出四項深度的國際經驗考察與對比。首先是針對樹木保存問題提出觀點，洛杉磯、華府等地均推行長達 20 年以上的樹蔭計畫， 窗外可見 3 棵樹，30% 樹蔭覆蓋率，300 公尺內有綠地。美方評估移除樹木時，設有嚴謹的流程，由市長、都市計畫委員會、樹木專家、當地住戶及保險公司五方共同開會評估風險。

沈伯洋說，引入保險公司的商業風險評估機制，能讓民眾在面對路樹安全與公安疑慮時，獲得實質保障與安心感。台北市目前缺乏客觀科學的評估標準作業程序與保險機制，未來都市林計畫應補齊這塊。

在交通治理方面，沈伯洋分享考察紐約旁霍博肯（ Hoboken）市的經驗。透過 11 年計畫，連續七年達成交通零死亡，設定 2030 年前達成零死亡、零重傷目標。成功關鍵在於微觀改善，精算駕駛視角死角、透過街道重構，如設置單車架，植栽區引導減速，邀集居民與專家共同設計路口，兼顧商圈經濟發展。

沈伯洋表示，台北市人口雖大，但小學通學路的生活圈規格與其相當。台北市過去四年針對 150 多所小學改善通學路與避車彎，僅完成四所，進度嚴重滯後。台北應以小學通學路為核心，優先推動交通零死亡體驗示範。

沈伯洋舉紐約哈德遜城市廣場（Hudson Yards ）為例，這裡雖達成綠化與觀光效益，但因初期未規畫可負擔住宅，導致周邊房價暴漲，原住戶被迫搬離。相反地，紐約艾塞克斯街區與華府第11區在都更初期，強制將容積獎勵與可負擔住宅綁定，留住在地人口與商圈活力。

沈伯洋表示，台北市目前推動捷運 TOD 開發，將聯合開開住宅直接賣掉變現，不僅未提升可負擔住宅比例，反而助長房價上升。近四年社會住宅進度近乎停擺，市府應記取國際教訓，停止錯誤政策。

沈伯洋指出，台北市10年內流失 27 萬人口，平均每月流失一個里的嚴峻現狀，原因在於台北市就業市場缺乏厚度，研究院與科研基地，付之闕如，缺乏如雙語教育銜接等友善配套措施，應好好把握科技產業所帶來的外溢效益。台北不應僅搬出半導體等台灣的強項，必須建立專屬於台北的防災與韌性城市品牌。未來將持續推動北士科轉型，設置研究機構與招商引資，讓海外與在地人才，願意留在台北發展。

沈伯洋 訪美 城市 2026九合一選舉 台北市選舉

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