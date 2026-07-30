複製盧秀燕勝選方程式！江啟臣首站起手式 8/2清水紫雲巖起跑

國民黨備戰2026台中市長選戰交棒！立法院副院長江啟臣獲得正式提名參選後，將第一場基層問政說明會選在海線信仰中心「清水紫雲巖」，將於8月2日在現任市長盧秀燕親自站台下，與議長張清照、黨部主委蘇柏興及全體藍營議員同框，展現大團結誓師氣勢。

清水紫雲巖長年為台中海線地區的信仰與政治重鎮，也是藍營在台中的重要發祥地之一。8年前台中市長盧秀燕首次宣布參選台中市長寶座時，第一站就是從清水紫雲巖出發，在紫雲巖參拜並發表參選宣言，最終順利翻轉台中政局並寫下連任佳績；如今獲得國民黨提名參選台中市長的江啟臣，也特別將黨內提名後的首場問政說明會辦在清水紫雲巖，展現循著盧秀燕勝選軌跡、全力接棒市政的決心。

循盧秀燕勝選路徑起跑！江啟臣選定清水紫雲巖踏出第一步，象徵承襲勝選氣勢與傳承精神，更意味著對海線建設與地方民意的無縫接軌與重視；盧秀燕、張清照更是連袂力挺，本周日當天上午9點在清水紫雲巖及紫雲巖文化大樓盛大登場，為江啟臣打造最強起手式，國民黨台中市黨部主委蘇柏興，也將帶領台中市議會全體國民黨籍市議員一同上台挺身讚聲，營造出紅黑派系大整合、議會黨團全面動員的跨區域大團結氣勢。

根據黨團規劃，8月2日上午9時15分至9時25分，江啟臣將與盧秀燕、張清照及地方人士共同進入紫雲巖參拜祈福；隨後於9時30分正式移師文化大樓舉辦首場問政說明會，向海線鄉親報告未來治理台中的願景藍圖。