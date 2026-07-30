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蔣萬安拋倒閣議題延燒 沈伯洋：虛晃一招應關心市政

中央社／ 台北30日電

台北市長蔣萬安拋出倒閣議題，話題延燒。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天受訪表示，最近市政問題很多，蔣萬安應該關心台北的市政，而蔣萬安提倒閣根本是虛晃一招，重點在於想要解散國會，難道蔣萬安要承認現在的立法院很爛。

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民進黨台北市長參選人沈伯洋、競選總幹事吳思瑤及政策組召集人陳培瑜昨天結束訪美行程返台，今天上午在民進黨中央召開「返國成果記者會」，並於會後接受媒體聯訪，媒體持續關注蔣萬安拋出倒閣，詢問蔣萬安是否應關注市政等議題。

沈伯洋說，倒閣的戰場是在全國，如果蔣萬安要選台北市長的話，應該要關心台北的市政，況且最近市政問題很多，包括淹水、兒虐、狼師等，更不要說還有預算被浪費、樹被濫砍。

沈伯洋指出，有民調指出，民眾對立法院的不滿意度已高達6成，而蔣萬安提倒閣時，是希望能解散國會，難道蔣萬安承認現在立法院在藍白亂搞下，做得非常糟糕。

沈伯洋質疑，立委選舉是2028年，為何不能等到那時，今年就要倒閣然後解散國會，他認為蔣萬安的重點不是在倒閣，而是要解散國會。

吳思瑤則說，蔣萬安什麼都講，就是不講市政，現在砲轟中央有4個目的，包括要轉移市政不利的焦點、要炒作藍綠，也在搶政治的話語權，難道蔣萬安是為了要跟立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文競逐黨內權力，以及蔣萬安2028想爭取上位，不斷地想墊高自己。

媒體追問，傳藍白擬共推不分區拚倒閣。沈伯洋認為，這是虛晃一招，這也是蔣萬安第2次喊倒閣，每一次都是在測試而已，整件事情的重點就是立委改選。

吳思瑤說，倒閣是蔣萬安發動的假議題，只是為了選舉造勢，也為了排除黨內的權力角逐者，況且國民黨內部意見分歧，還想去遊說倒閣，她認為這是政治動作。

媒體也詢問，台北市議會議長戴錫欽質疑，沈伯洋以為去美國看一些不是很重要的人，就可以選市長。沈伯洋說，他有見聯邦眾議院議長強生（MikeJohnson），而戴錫欽也是議長，「他（戴錫欽）在說自己不重要嗎」，這有點尷尬。

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