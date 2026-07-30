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赴楊梅市場掃街談敬老卡 黃世杰喊話張善政：出面說明政策規畫

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
民進黨桃園市長候選人黃世杰今日上午赴楊梅市場掃街，並於錫福宮參香祈福。記者江婉儀／攝影
民進黨桃園市長候選人黃世杰今日上午赴楊梅市場掃街，並於錫福宮參香祈福。記者江婉儀／攝影

民進黨桃園市長候選人黃世杰今日上午赴楊梅市場掃街，並於錫福宮參香祈福；黃世杰提到敬老卡升級政見。他表示，不分藍綠的議員都在議會爭取敬老卡升級，但市長張善政卻始終不表達態度，請張市長出來說說政策規畫是什麼？不要永遠躲在後面，讓桃園人永遠都聽不到你的聲音。

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桃園市府新聞處長羅楚東表示，黃世杰只要回答一個核心問題，就是他提出一年花費超過72億元的敬老愛心卡政見，財源到底從哪來？若只會透過沒有實質內容的叫陣叫囂刷存在感，這些行為對市民來說是沒有意義的。

羅楚東指出，既然黃世杰不知道自己能做什麼，市府也很樂意給予實質建議，黃世杰應該趕快要求中央改革目前藉非法定社福支出而扣減一般性補助款的不合理制度，幫桃園市民要回屬於市民的預算，否則一邊開支票、一邊默許中央抽銀根，包裝再漂亮的政見也只是打假球。

黃世杰今日上午在競選總部主委范振修、桃園市議員鄭淑方、議員參選人項柏翰及在地里長陪同下，前往楊梅市場掃街，一行人在出發前也到錫福宮參拜祈福。

黃世杰提到敬老卡政見。他說，昨天有多位議員在質詢時提出敬老愛心卡升級的政見，但張善政沒有回應，市府局處首長備詢竟也不正面回應，只說經費要花很多錢。請問張市長本人到底什麼時候要出來說明？市政府掌握行政資源，有責任要主動說明，就像自己提出的政見，當然也會負責說明。

此外，黃世杰也針對楊梅提出政見願景。他表示，楊梅是快速發展的行政區，人口不斷增加，物流、科技產業都在楊梅有新的突破性發展，過去有鄭淑方在地深耕打拚，懇請鄉親讓鄭淑方繼續服務，另外也栽培年輕的項柏翰，讓楊梅服務繼續更好。

黃世杰說，楊梅的交通建設非常關鍵，五楊高架往南延伸的雙向高架進度至今沒有進度，瓶頸道路打通的腳步也相當遲緩，對楊梅整體發展不利，未來擔任市長，推動鐵路地下化、楊梅捷運等是重要目標，如此才能與產業升級相輔相成。

黃世杰指出，未來龍科三期再啟動，台積電若進駐，新梅龍、板龍快速道路都會讓高科技產業北移，面對竹科界線再往北，楊梅是拼圖不可或缺一塊，未來的桃園市政府一定會配合中央的桃竹苗大矽谷計劃，讓產業升級、年輕人留在在地。

民進黨桃園市長候選人黃世杰今日上午赴楊梅市場掃街，並於錫福宮參香祈福。記者江婉儀／攝影
民進黨桃園市長候選人黃世杰今日上午赴楊梅市場掃街，並於錫福宮參香祈福。記者江婉儀／攝影

民進黨桃園市長候選人黃世杰今日上午赴楊梅市場掃街，並於錫福宮參香祈福。記者江婉儀／攝影
民進黨桃園市長候選人黃世杰今日上午赴楊梅市場掃街，並於錫福宮參香祈福。記者江婉儀／攝影

張善政 黃世杰 敬老卡 2026九合一選舉 桃園市選舉

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