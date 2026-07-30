免費電動機車喊停審計檢討 謝國樑批中央：財劃法修法該給70多億沒給

基隆市長謝國樑自2023年推出重大政策免費「公益青年就業電動機車補助案」，3年1月因財政吃緊暫停，審計報告指市府未衡酌財政狀況妥善規畫預算。謝國樑今天重話批中央，財劃法修法後，該有的70多億根本沒有到帳，指審計部並沒有理解真正問題的源頭。

審計報告指原規畫4年補助5萬輛、總經費 27.5億元，僅編12億元核銷數2萬4千餘輛，未及計畫目標5萬輛之半，就以財政困難喊停，發函市政府檢討未衡酌財政狀況妥善規畫預算、換電站不足。

謝國樑今天出席活動時對審計報告回應，他說，「財劃法修法後，我們該有的70多億，根本沒有到帳！」試問一個總預算200億左右的市政府預算，假如少了70多億，少了多少的公共建設和社會福利。

謝國樑表示，電動機車根本不是現在這件事情的重點，而是說，類似電動機車的其他建設、福利及對市民的照顧，全面性受到影響，他尊重審計部的看法。

謝國樑說，「審計部並沒有理解真正問題的源頭」，基隆市政府來回短差了將近90億元，中央該有的70多億沒有給，整個歲入又少了10多億，這一點還請審計部要務實考量基隆的財政情況。