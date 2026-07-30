蘇巧慧遭爆翹班找人代按表決器 李四川：應說清楚是否違反規定

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上周立院未出席表決「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，卻被抓包由沈發惠代為表決，李四川今表示，國會表決是很嚴肅的問題，由他人代蘇巧慧按表決器，以他公務員經驗看來 ，表決也是文書處理，是否有違反文書相關規定，要請蘇巧慧委員說清楚。

國民黨新北市長參選人李四川最新民調領先蘇巧慧6.9%，李四川今至新莊參訪青創店家受訪表示，所有民調都會參考，不足的部分持續改進，仍會勤跑29區讓市民知道他的政見。針對獲得民眾黨八成支持，李四川強調，謝謝民眾黨的支持，藍白各自鼓勵也結合兩黨政策向市民發表。

另針對韋淳祐製作「油不得你」影片被追究法律責任，李四川說，這個影片說出全國市民心聲，也讓全民知道毒油吃進去對民眾會有什麼樣的影響，他也要呼籲政府應該聽進所有市民的聲音，不要因一個影片說出市民聲音就要去追殺。

媒體詢問，國民黨蔣萬安提及是他拜託團隊製作影片，有事衝著他來，立委李坤城直接向刑警局告發蔣萬安教唆，李四川對此表示，我們身處在一個民主自由的國家，這支影片本身只是代市民表達對毒油的意見，政府應該要有這個雅量聽市民的聲音。