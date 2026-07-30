簡舒培等人猛打虐童案黑箱 教育局長：非事實、抹煞同仁付出

北市夏莉絲國際幼兒園爆發虐童案，綠營議員今開記者會直指市府裁罰避重就輕，還揭露該集團旗下的托嬰中心有3名托育人員涉兒虐。社會局回應，昨已針對事證明確的1名托育人員裁處12萬元；教育局說，議員指控不是事實、切勿抹煞基層同仁辛苦調查的付出。

民進黨議員簡舒培、陳賢蔚今開「蔣市府任內兒虐案爆不停，孩童啼哭聲不幸淪為北市交響樂」記者會，簡指出，夏莉絲集團旗下設有2間幼兒園、1間托嬰中心、1間補習班，昨天托嬰中心3名托育人員被發現有兒虐情形。

簡舒培說，2023年至今，1999進線該集團的陳情案件高達13件，包含兒虐2件、違規超收2件等，教育局與社會局過去卻長期不查。目前教育局行政調查及裁罰結果，也未包括這些陳情案，批市府未積極調查。

她提到，市府近期就夏莉絲兒虐案裁罰避重就輕，僅針對中正校（夏莉絲國際幼兒園）廢校、2位涉案教保員終身解聘，但最大問題源頭關鍵3人組的集團負責人陳立原、執行長Kelly及園長Allie（飛飛老師）全身而退，將責任全數推給基層扛責。

簡舒培與陳賢蔚批，夏莉絲案絕非單一虐童個案，而是北市府螺絲掉滿地所造成的「系統性失靈」。也要求追究負責人、執行長、園長等3人責任，嚴懲包庇護航；全面清查過去夏莉絲集團所有陳情案與未爆彈，檢視過往案件是否有吃案、縱容或未依法究責之處。

兩人更點名蔣萬安應出面道歉並全面補破網，親自面對家長的血淚陳情與社會質疑，向受害幼童及家長道歉，並立刻檢討市府通報與稽查機制，杜絕行政怠惰，別讓台北市的幼兒安全繼續在黑箱中淪陷。

教育局長湯志民回應，議員的指控不是事實、切勿抹煞基層同仁辛苦調查的付出。事實是教育局早已多次說明，此次全面調查並裁罰該集團幼兒園、補習班等總計235萬2000元；1999陳情也都逐案調查並具體說明調查狀況。教育局也已對負責人園長等裁處，並將裁罰結果依法公告在教育部或教育局相關網站。

社會局回應，幼兒園案後即主動啟動預防性比對托育人員，7月初要求業者所屬的托嬰中心保存並提供監視器畫面，並於2周內完成約2000多小時影像監看，完成監看後，陸續發現部分托育人員涉有強迫餵食、疏忽照顧幼兒等疑似違反兒童及少年福利與權益保障法。

社會局說，立即召開專家學者會議研商，完成相關人員指認、兒童保護通報及陳述意見等法定程序；7月29日已針對事證明確的1名托育人員裁處12萬元罰鍰，行政處分書送達後，將依法公告其姓名；其餘2名涉案人員正持續依程序完成事證確認及行政程序，將依法從速辦理。

社會局強調，凡查有疑似違法事證，即依法啟動兒童保護及行政裁處程序，展現市府保障幼兒安全、徹查到底的決心。