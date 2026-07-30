影／醒醒吧教育部！民眾黨新北市議員參選人提出校園反毒防線升級政見

醒醒吧教育部，不能再怠惰！民眾黨4名新北市議員參選人響應聯合報的電子煙毒滲透校園專題報導，上午召開「別讓『喪屍』進校園！反毒防線全面升級」記者會，除宣示反毒政見幫家長把關，並呼籲教育部、法務部加快政策腳步，不能再等！

板橋區參選人林子宇率先發言，她說前天看了聯合報的系列報導，內容提及「學生像喪屍般在學校走路」、「第一口電子煙在學校廁所」、「喪屍煙彈客戶有小學生」，令人感到無比沉重，民進黨政府過去8年編列近300億反毒預算，到底留下什麼給我們的下一代？

過去4年，兒少施用毒品、校園藥物濫用以及持有、施用、販賣的通報人數不斷攀升，成長幅度令人怵目驚心，顯示毒品對青少年影響正全面擴大中，而政府抑制的目標並沒有達到，反而愈來愈嚴重。

汐金萬區參選人陳語倢則說，民眾黨是第一個宣布校園反毒政見的政黨，黨主席黃國昌4月15日便率市議員參選人召開「新北反毒反霸凌 守護學童安心成長」記者會，當時提出反毒三策略，包括「建立預防體系、推動聯醫專職化建構專業藥癮防治中心、推動少年重生計畫，讓施用毒品後的青少年可以透過輔導機制，重新復歸社會」，是責任更是義務。

新莊區現任議員陳世軒指出，喪屍煙毒的危害並非近期才發生，2年前他就曾針對喪屍煙彈入侵校園，學校卻缺乏檢測工具質詢教育局長、警察局長，並成功爭取新北市成為全國第一個採購依託咪酯快篩試劑的縣市，教育局2024年11月便宣布採購1千劑「依託咪酯原物檢驗試劑」配發給重點高中職。

但教育部直到上個月才想要從9月在校園導入唾液篩檢，旋即被立委提醒應該賦予法源依據，避免教師承擔風險、違反法律保留原則。當時教育部次長說要跟法務部研議，然而下個月馬上就要開學，目前為止還是沒有清楚的答案。

陳世軒痛批，教育部簡直是在放暑假，校園反毒不能再等，他第一時間已請民眾黨立法院黨團總召陳清龍委員發文詢問教育部與法務部研議的相關進度，「這件事我管定了」、「快醒醒吧教育部！醒醒吧法務部！」

新店大文山區參選人邸聖德說，今天他們要再公布嚴打新興毒品的反毒防線全面升級政見，首先要「徹底阻斷幫派在校園內的滲透鏈」，向上溯源、向下刨根才能完全避免孩子遭毒販鎖定或成為盤商，全力支持警方掃蕩斬斷喪屍煙彈供應鏈。

「強化教警合作」，現行制度學校若發現藥物濫用或有疑似藥頭學生需填寫回報單以密件通報警察局專責小組協助處理，但新興毒品侵害已經太過嚴重，不能只仰賴文書的往來，因此支持在不影響學生受教權及相關權益的情況下擴大溯源。

全面「建立校園周邊安全防護廊道」，透過AI輔助建置學校周邊娛樂場所或是容易放毒的地點，加強警巡並且讓孩子能遠離誘惑與傷害。邸聖德並抨擊衛生福利部，網路上可以輕易購得喪屍煙彈的使用載具電子煙，連學生都知道怎麼購買，衛福部卻似乎看不到？明明法律已賦予衛福部封網權力，為什麼遲遲沒有作為？

民眾黨4名新北市議員參選人響應聯合報的電子煙毒滲透校園專題報導，上午召開「別讓『喪屍』進校園！反毒防線全面升級」記者會，除宣示反毒政見幫家長把關，並呼籲教育部、法務部加快政策腳步，不能再等！記者林昭彰／攝影