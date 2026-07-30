爭取青年支持 李四川拋青創貸款倍增至500萬元 用第一桶金勇敢創業

國民黨新北市長參選人李四川今參訪青創店家並發布青年政策。李四川表示，近年看到許多年輕人想創業，但最憂心的是第一桶金，他主推四項青年政策，除要把200萬青創貸款提高至500萬，另要降低申請資格、建立更完善政府信用保證與風險分攤制度及創業導師全程陪跑，讓青年在新北敢創業能創業。

李四川今到新莊參訪由青年局協助輔導的青創公司「WASHWISE 聰明洗」，他說看到這家公司使用95%可食用原料來製作天然清潔劑，不僅拿到歐盟有機認證，也外銷至國外，看到青創公司在政府協助下繼續紮跟，他也希望青創公司能更精進，今天特別提出青年政策，讓青年願意留在新北創業。

針對青年政策，李四川強調，第一項將提高青創貸款從200萬提高到500萬元，提供青創年輕人更充足的資金運用，協助營運發展。第二點要降低申請資格，過去負責人必須設籍新北，未來只要青年團隊裡面有人設籍在新北就可申請。

第三項則建立更完善的政府信用保證與風險分攤制度，更重視創業計畫、市場潛力及商業模式，作為貸款的依據，如果提出來的創意有相當大的發展潛力，我們政府可以做為後盾。第四將有創業導師全程陪跑，提供創業課程、商業模式診斷、財務規劃及經營輔導，讓創業成功機率能夠提高。

李四川強調，他要創造新北友善的青年創業環境，讓青年在新北敢創業、能創業，也能夠創成業。