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影／台美城市產業商機媒合會 蔣萬安：打造城市級產業合作平台

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台美城市產業商機媒合會上午在台大醫院國際會議中心舉行台北市長蔣萬安（左）、美國在台協會處長谷立言（右）出席，兩人握手致意。記者曾學仁／攝影
台美城市產業商機媒合會上午在台大醫院國際會議中心舉行台北市長蔣萬安（左）、美國在台協會處長谷立言（右）出席，兩人握手致意。記者曾學仁／攝影

台美城市產業商機媒合會上午在台大醫院國際會議中心舉行，台北市長蔣萬安、美國在台協會處長谷立言出席。台北市政府串聯美國20州政府駐台辦事處共推「2026台美城市產業商機媒合會」，打造城市級產業合作平台。

2026九合一選舉

在全球供應鏈重組、AI產業快速發展及台美經貿關係持續深化的帶動下，台北市政府上午在台大醫院國際會議中心舉辦「2026台美城市產業商機媒合會」。活動邀集美國各州政府辦事處協會（ASOA）、集結20個州政府駐台辦事處及產業協會共同參與，打造全台首創的城市級國際商機平台。此外基隆市、新北市、桃園市政府等城市代表及美國在台協會（AIT）處長谷立言、台灣美國商會及各大產業公協會亦到場共襄盛舉，現場吸引產官學代表齊聚，展現跨城市、跨產業的廣度與代表性。

台北市長蔣萬安表示，美國已成為台灣第一大貿易夥伴與最大出口市場，台美經貿合作正邁入關鍵新階段，台北市有超過8萬家進出口企業，面對企業對美國市場資訊、產業資源及合作夥伴之需求日益增加，台北市政府持續積極協助企業鏈結國際資源、拓展美國市場，媒合會便以「城市作為平台」，為台美城市開拓長期且穩定的產業合作機制。

台美城市產業商機媒合會上午在台大醫院國際會議中心舉行台北市長蔣萬安（圖）出席，蔣萬安表示，美國已成為台灣第一大貿易夥伴與最大出口市場，台美經貿合作正邁入關鍵新階段。記者曾學仁／攝影
台美城市產業商機媒合會上午在台大醫院國際會議中心舉行台北市長蔣萬安（圖）出席，蔣萬安表示，美國已成為台灣第一大貿易夥伴與最大出口市場，台美經貿合作正邁入關鍵新階段。記者曾學仁／攝影

台美城市產業商機媒合會上午在台大醫院國際會議中心舉行台北市長蔣萬安（中）、美國在台協會處長谷立言（左）出席並參觀會場，活動邀集美國各州政府辦事處協會（ASOA）、集結20個州政府駐台辦事處及產業協會共同參與，打造全台首創的城市級國際商機平台。記者曾學仁／攝影
台美城市產業商機媒合會上午在台大醫院國際會議中心舉行台北市長蔣萬安（中）、美國在台協會處長谷立言（左）出席並參觀會場，活動邀集美國各州政府辦事處協會（ASOA）、集結20個州政府駐台辦事處及產業協會共同參與，打造全台首創的城市級國際商機平台。記者曾學仁／攝影

台美城市產業商機媒合會上午在台大醫院國際會議中心舉行台北市長蔣萬安（右二）、美國在台協會處長谷立言（左二）出席。記者曾學仁／攝影
台美城市產業商機媒合會上午在台大醫院國際會議中心舉行台北市長蔣萬安（右二）、美國在台協會處長谷立言（左二）出席。記者曾學仁／攝影

台美城市產業商機媒合會上午在台大醫院國際會議中心舉行台北市長蔣萬安（中）、美國在台協會處長谷立言（左）出席，活動邀集美國各州政府辦事處協會（ASOA）、集結20個州政府駐台辦事處及產業協會共同參與，打造全台首創的城市級國際商機平台。記者曾學仁／攝影
台美城市產業商機媒合會上午在台大醫院國際會議中心舉行台北市長蔣萬安（中）、美國在台協會處長谷立言（左）出席，活動邀集美國各州政府辦事處協會（ASOA）、集結20個州政府駐台辦事處及產業協會共同參與，打造全台首創的城市級國際商機平台。記者曾學仁／攝影

台美城市產業商機媒合會上午在台大醫院國際會議中心舉行台北市長蔣萬安（左三）、美國在台協會處長谷立言（左四）出席並參觀會場，活動邀集美國各州政府辦事處協會（ASOA）、集結20個州政府駐台辦事處及產業協會共同參與，打造全台首創的城市級國際商機平台。記者曾學仁／攝影
台美城市產業商機媒合會上午在台大醫院國際會議中心舉行台北市長蔣萬安（左三）、美國在台協會處長谷立言（左四）出席並參觀會場，活動邀集美國各州政府辦事處協會（ASOA）、集結20個州政府駐台辦事處及產業協會共同參與，打造全台首創的城市級國際商機平台。記者曾學仁／攝影

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安

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