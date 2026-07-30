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影／台美城市產業商機媒合會 蔣萬安：打造城市級產業合作平台
台美城市產業商機媒合會上午在台大醫院國際會議中心舉行，台北市長蔣萬安、美國在台協會處長谷立言出席。台北市政府串聯美國20州政府駐台辦事處共推「2026台美城市產業商機媒合會」，打造城市級產業合作平台。
2026九合一選舉
在全球供應鏈重組、AI產業快速發展及台美經貿關係持續深化的帶動下，台北市政府上午在台大醫院國際會議中心舉辦「2026台美城市產業商機媒合會」。活動邀集美國各州政府辦事處協會（ASOA）、集結20個州政府駐台辦事處及產業協會共同參與，打造全台首創的城市級國際商機平台。此外基隆市、新北市、桃園市政府等城市代表及美國在台協會（AIT）處長谷立言、台灣美國商會及各大產業公協會亦到場共襄盛舉，現場吸引產官學代表齊聚，展現跨城市、跨產業的廣度與代表性。
台北市長蔣萬安表示，美國已成為台灣第一大貿易夥伴與最大出口市場，台美經貿合作正邁入關鍵新階段，台北市有超過8萬家進出口企業，面對企業對美國市場資訊、產業資源及合作夥伴之需求日益增加，台北市政府持續積極協助企業鏈結國際資源、拓展美國市場，媒合會便以「城市作為平台」，為台美城市開拓長期且穩定的產業合作機制。
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