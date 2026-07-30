拚場！沈伯洋今談訪美成果...蔣萬安與谷立言同台媒合台美產業商機

北市政府今明再與美國20州政府駐台辦事處，舉辦「2026台美城市產業商機媒合會」，市長蔣萬安再與ＡＩＴ處長谷立言同台。媒體問蔣，相較沈伯洋今開訪美成果會，今與谷立言同台，是否更實質幫台美產業找商機？蔣表示，相較去年，今年商機媒合會規模更擴大。

蔣萬安今天上午出席2026台美城市產業商機媒合會，蔣萬安說，就像輝達執行長黃仁勳所說，台美關係第一次的合作是靠智慧和信任，沒有台灣的支持，就不會有美國今天半導體產業發展的盛況。所以台北市從去年第一年美國關稅宣布以後，市府就舉辦台美商機媒合會，當時邀請19州州政府的駐台辦事處，及四大產業協會，441間台美企業一起參與，也媒合巨大商機，得到產業界、美方非常正面回響。

「今年媒合會更擴大，加強深度跟廣度」蔣說，今年有20個州州政府辦事處前來，且更聚焦台美經貿趨勢，所以不管是AI、半導體、無人機、機器人、智慧醫療等。不只是要舉辦每年這樣一次性的商機媒合會，更要建立台美之間經貿關係長期穩定的合作機制。

谷立言致詞時也感謝北市府、市長蔣萬安，表示這次的媒合會延續去年成功經驗，今年活動更擴大為兩天，不僅參與夥伴更多元，也創造更多深化機會，谷立言也提到，20幾個月前，他剛到台灣時，台灣是美國第八大貿易夥伴，如今已躍升為第四大貿易夥伴。尤其台北市是商業貿易中心，不僅與美國12座城市締結姊妹市，也展現深化人民交流、城市合作的美台夥伴關係。

蔣致詞時說，台美經貿關係這幾年加速升溫，去年台美貿易總和2560億，創歷史新高，今年上半年也來到1626億元，較去年同期成長58%，非常驚人，美國在睽違25年之後，已成為台灣第一大貿易夥伴與最大出口市場，台灣成為美國第四大貿易夥伴，城市帶動經貿成長也是關鍵核心，台美經貿合作正邁入關鍵新階段。

北市產發局表示，本次活動三大亮點：第一，邀集美國20州政府駐台辦事處參與；第二，首創「台美服務鏈路專區」，整合物流、倉儲、法務、會計、人才招募、跨境電商及數位系統等服務資源，協助企業布局美國市場；第三，打造台美產業生態系合作平台，聚焦台美經貿、AI、半導體及機器人等重點領域。

這次活動邀集20個州政府駐台辦事處及產業協會共同參與，除台北市，基隆、新北、桃園等城市代表也出席，還有台灣美國商會、各大產業公協會等共襄盛舉。