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影／李四川公布青年創業第一桶金計畫 讓有夢青年跨出創業第一步

攝影中心／ 記者蘇健忠／新北市即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）上午參訪青創店家，親自洗盤子體驗店家清潔劑，同時公布青年創業第一桶金計畫。記者蘇健忠／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）上午參訪青創店家，親自洗盤子體驗店家清潔劑，同時公布青年創業第一桶金計畫。記者蘇健忠／攝影

國民黨新北市長參選人李四川上午參訪青創店家，親自洗盤子體驗青創店家清潔劑，同時也公布青年創業第一桶金計畫，讓有夢想的青年，跨出創業第一步。

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青年創業第一桶金計畫首先是青創貸款從200萬提高至500萬，將現行青年創業貸款最高額度，由200萬元提高至500萬元，提供青年更充足的創業啟動資金，協助投入產品研發、市場拓展及營運發展。再來是放寬申請資格，青年團隊也能申請，原本申請條件之一為負責人符合設籍新北及已成年才可申請，現在放寬為負責人或團隊任一成員符合設籍新北及已成年，即可提出申請，讓更多青年團隊都有機會取得創業資源。第三是強化信用保證，降低貸款門檻，建立更完善的政府信用保證與風險分攤制度，不再只看擔保品與財務報表，更重視創業計畫、市場潛力及商業模式，降低青年創業融資門檻。最後是創業導師全程陪跑，提高創業成功率，導入創業顧問與導師制度，提供創業課程、商業模式診斷、財務規劃及經營輔導，打造「先輔導、後融資、再陪伴」的一站式創業支持體系，提高青年創業成功率。

李四川會前受訪針對「萊爾校長」小編韋淳祐發表《油不得你》影片，李四川表示這影片說出人民的聲音，呼籲政府應該傾聽所有民眾的聲音不要追殺。活動結束後，李四川也到附近店家購買芋頭糕，店員比起大拇指高喊「凍蒜！」。

國民黨新北市長參選人李四川上午參訪青創店家，親自洗盤子體驗青創店家清潔劑，同時公布青年創業第一桶金計畫。記者蘇健忠／攝影
國民黨新北市長參選人李四川上午參訪青創店家，親自洗盤子體驗青創店家清潔劑，同時公布青年創業第一桶金計畫。記者蘇健忠／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）上午參訪青創店家，同時公布青年創業第一桶金計畫，隨後到附近店家買芋頭糕時，店員比起大拇指高喊凍蒜。記者蘇健忠／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）上午參訪青創店家，同時公布青年創業第一桶金計畫，隨後到附近店家買芋頭糕時，店員比起大拇指高喊凍蒜。記者蘇健忠／攝影

國民黨新北市長參選人李四川上午公布青年創業第一桶金計畫，讓有夢想的青年，跨出創業第一步。記者蘇健忠／攝影
國民黨新北市長參選人李四川上午公布青年創業第一桶金計畫，讓有夢想的青年，跨出創業第一步。記者蘇健忠／攝影

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