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陳其邁不耐煩每天被傳「下一步」點名邱于軒第一個不會放過他

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天出席活動，外界談有關他接閣揆、要去哪裡等事都是「有孔無筍」、不符合市民期待，立委賴瑞隆（左三）、國民黨市議員邱于軒（左一）及李雅芬（左二）都有出席活動。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今天出席活動，外界談有關他接閣揆、要去哪裡等事都是「有孔無筍」、不符合市民期待，立委賴瑞隆（左三）、國民黨市議員邱于軒（左一）及李雅芬（左二）都有出席活動。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁今年12月將屆滿卸任，「下一步」一直受外界關注。針對昨日媒體人王淺秋爆料他可能出國當哈佛學人，陳其邁認為，政壇最不缺的就是謠言，老是講「有孔無筍」的事情，不符合市民期待，若每天都是政治性發言，對台灣食安也沒有幫助。

2026九合一選舉

社會大眾關注致癌毒油風暴，繼台北市長蔣萬安認為陳其邁最適合接任行政院長之後，媒體人王淺秋昨日又爆料，她聽聞陳其邁卸任後暫時不會被安排好位置，陳要出國當「哈佛學人」。

陳其邁今早出席軟體科學園區活動受訪表示，市長最重要的工作就是把市政做好，他希望大家最關心的食安的問題，中央地方能夠共同合作，以及一些制度性改革都需要即刻進行。

陳其邁指出，政壇最不缺的就是謠言，每天一下要接閣揆，一下又要去哪裡，講一些「有孔無筍」（台語，比喻不著邊際或沒有結果）的事情，這不是市民要看到的。

陳其邁也強調，做市長就是做市長的功課，針對食安問題，若大家覺得在執行上有一些工作沒有落實，或相關法規是否有哪些不足，民眾期待市長講這些，不期待市長每天都在講一些其他的政治議題。如果高雄發生這種事情，議員如邱于軒就不會放過他，因為這是全民的期待、不分黨派的期待。

陳提及，每天都在做一些政治性發言，這對台灣的食安一點幫助都沒有，「做實事、腳踏實地把施政做好，然後做在當下，這個是我自己對自己的要求」。

國民黨高雄市議員邱于軒今天也有出席活動，邱過去在議會質詢時也問題陳其邁「卸任後要去中央接什麼位子？」，當時陳其邁四兩撥千金回應「會去中央山脈爬山」。

2026九合一選舉 陳其邁 高雄市選舉 倒閣

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