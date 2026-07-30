沈伯洋訪美後全力衝刺 吳思瑤預告：將會提出重量級政策

台北市長選戰冷，但是藍綠檯面下都積極備戰，民進黨參選人沈伯洋昨訪美返台，綠營透露，將進入全力衝刺熱戰新階段，尋求基本盤以外更多支持，而訪美帶回成果也將轉變為政見，給予現任市長蔣萬安更多壓力。

「不認為選情很冷」，沈伯洋競選辦公室總幹事吳思瑤直言，蔣萬安這陣子面臨很大挑戰、焦慮，才會不斷操作政治語言如倒閣、廢監院轉移其市政不利焦點，凸顯沈出馬讓蔣面臨很大壓力，若選情很冷蔣完全沒必要有那麼多政治動作，且沈此次訪美行也墊高其政治上份量與質量，未來提出更扎實市政政見，會讓蔣有更大壓力。

吳思瑤說，訪美結束後選戰步調也將轉變新階段，從過去比較多的鋪陳，接下來轉為全力衝刺，包含重量級政策提出，基層組織上各類後援會也會成立，與議員合作活動也將在8月最密集，除鞏固傳統民進黨組織外，也透過社會力拉攏各行各業支持者，並將訪美成績展現給市民，尋求更多基本盤以外支持。