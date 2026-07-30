沈伯洋轟別忙著「越級考」心要在台北...蔣萬安反擊了

北市長蔣萬安近日拋倒閣議題，民進黨參選人沈伯洋批蔣提倒閣「心要在台北」，並稱「台北考卷空白就忙著越級考試參加全國大考」。蔣表示，食安是所有市民關心議題「食安就是市政」；並反擊沈身為立委，也應好好關心食安，在立院好好質詢，並監督衛福部食藥署，為人民健康食安發聲。

蔣萬安今天出席台美城市產業商機媒合會，對於沈伯洋在社群火力全開怒批蔣萬安忙當名嘴，「台北考卷空白就忙著越級考試參加全國大考」，轟蔣「位子在台北，心就要在台北啦」。蔣萬安反擊「食安就是市政」，並要沈伯洋身為立委應該好好監督把關食安。

另外，媒體也問蔣，民眾黨主席黃國昌稱不少藍委反映反對倒閣，也有藍委提議是否禮讓五席不分區立委與民眾黨合作？蔣萬安今表示，一定是尊重國民黨團及民眾黨團的決定，及他們要有一致立場，缺一不可。

蔣萬安說，他說過，是因為有幾位國民黨立委跟他提到倒閣的建議，他的態度是國民黨內部一定要充分討論，而且要形成共識，再加上必須有民眾黨的同意跟支持，才能思考下一步。