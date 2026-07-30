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蔣萬安提倒閣讓卓揆下台 盧秀燕：若成功建議年底立委合併選舉

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蔣萬安提倒閣　盧秀燕：若倒閣成功建議年底立委合併選舉

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕認為，如果倒閣成功、國會解散，最好把國會重新選舉和年底地方大選合併，以免勞民傷財。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕認為，如果倒閣成功、國會解散，最好把國會重新選舉和年底地方大選合併，以免勞民傷財。記者陳敬丰／攝影

台北市長蔣萬安日前呼籲對行政院長卓榮泰提出不信任案，若倒閣成功，很可能出現解散國會重選的狀況。台中市長盧秀燕今天表示，若真的發生倒閣成功、國會解散，她建議將立法委員選舉和年底的地方大選合併，以免分兩次投票勞民傷財。

2026九合一選舉

盧秀燕今天赴議會備詢，會前受訪表示，今天下午中選會主委游盈隆會來拜訪她，時間就在議會結束之後，游沒有說明拜訪的原因，應該是為了年底大選，來討論選務與公投事宜；台中選票非常多，超過全國十分之一，無論游來拜訪的原因為何，她都歡迎。

盧秀燕指出，蔣萬安提出倒閣的提議，若倒閣成功，且賴總統依法宣布解散立法院，按照憲法期程，年底之前勢必要舉行國會重選；今年底本來就有地方大選，如果真的發生倒閣成功、國會解散的狀況，她希望到時候合併選舉，時間很近，分兩次投票勞民傷財。

盧秀燕補充，如果國會重選和地方大選合併，就是史上第一次中央選舉和地方選舉合併辦理，這樣比較妥當。

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