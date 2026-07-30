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蔣萬安拋倒閣 王鴻薇：黨團內無共識 陳以信：黨中央暫無立場

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前拋出倒閣，國民黨立委王鴻薇今早接受專訪，她表示國民黨中部以北的區域立委多數會支持倒閣。圖／「千秋萬事」提供
台北市長蔣萬安日前拋出倒閣，國民黨立委王鴻薇今早接受專訪，她表示國民黨中部以北的區域立委多數會支持倒閣。圖／「千秋萬事」提供

國民黨立委王鴻薇今天說，國民黨中部以北的區域立委，多數支持倒閣，但國民黨立法院黨團內部意見不一致，倒閣成功關鍵是民眾黨一定要支持。針對倒閣，國民黨文傳會主委陳以信表示，黨中央現階段無特定立場。

2026九合一選舉

王鴻薇接受廣播節目千秋萬事專訪，有關倒閣問題，她表示，國民黨中部以北的區域立委，多數支持倒閣，但國民黨團內部意見不一致，尤其不分區立委要重新提名，有些還投身縣市長選戰，一旦選縣市長，不能再被提名為不分區立委，現任不分區立委也不一定會被提名，因為換了黨主席，所以有變數。

王鴻薇說，倒閣能不能成功，有一個最重要的關鍵，是民眾黨一定要支持，如果最後沒辦法通過，對支持者也是很大的挫折，如果要提倒閣，必須是藍白兩黨的共識。

外傳國民黨立委委提議禮讓5席不分區立委名單給民眾黨，交換民眾黨支持倒閣過關，王鴻薇指出，禮讓共提的構想不成熟，要民眾黨的支持者投國民黨不分區立委，就像麵糰揉在一起，在這麼短時間內，她懷疑票能不能順利移轉，這是解決方案之一，但好像有點過於單純，如果真要談，也要得到黨主席的授權。

陳以信表示，關於台北市長蔣萬安提出倒閣相關討論，尊重國民黨團與各方持續表達意見，黨中央現階段無特定立場。

國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報系資料照
國民黨文傳會主委陳以信。圖／聯合報系資料照

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 王鴻薇 倒閣

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