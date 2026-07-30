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拋倒閣....柯文哲稱倒賴才是重點 蔣萬安也表態了：我同意倒賴
北市長蔣萬安近日拋倒閣議題，民眾黨創黨主席柯文哲稱「倒賴」才是重點，倒閣只是幫賴清德總統解決問題。蔣萬安今上午受訪也表態，他同意「倒賴」。另外對於民進黨秘書長徐國勇稱倒閣「放馬過來」，蔣反嗆，如果他有這樣的氣魄面對毒油風暴，人民還會站上凱道？
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蔣萬安今天出席台美城市產業商機媒合會，對於柯文哲稱倒賴才是重點，蔣萬安說，「我同意柯(前)市長所講的倒賴。」蔣說，他覺得，如果今天賴清德總統有肩膀，卓榮泰院長負起政治責任，今天大家也就不會提出倒閣的想法。
媒體也問蔣，怎看徐國勇稱倒閣「放馬過來」，第一個倒的是立法院長韓國瑜？蔣萬安說，徐國勇有這樣的氣魄面對毒油風暴，人民還會站上凱道嗎？
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