徐佳青自豪索資佛地魔師傅？游淑慧曝昔紀錄嘆：專業監督還是政治抹黑？

北市長蔣萬安再拋倒閣，僑委會主委徐佳青稱蔣「馬英九負1.0」，還說立法院要不要倒閣關台北市長什麼事？國民黨北市議員游淑慧說，「徐佳青真的不必把『索資佛地魔的師傅』當成榮譽勳章。」索資很多不代表掌握事實；聲音很大也不等於擲地有聲。

「未免把自己捧得太高。」游淑慧說，民代用索資讓公務員疲於奔命，或許確實讓某些民意代表產生高高在上、不可一世的錯覺。議員依法索資，當然是監督權；但索得多，不等於願意認真研究。若拿到公務員辛苦整理的資料後，仍然斷章取義、錯誤解讀，那是白費了基層的心血。

游說，翻開徐佳青擔任台北市議員時的紀錄，就知道她聳動爆料、先定罪再找證據的作風，確實系出同門。當年，徐佳青曾指控時任勞工局長蘇盈貴「周周休三天」、「9月只上班12天」、「浮濫補休18天」。大量索資後，結果將例假、公假、補休及出國公差混合計算，再用「一個月只上班12天」製造新聞標題。

游說，蘇盈貴提告後，高等法院判決也記載，徐佳青整理的上班、休假數字，和勞工局提供的資料有不符之處；媒體依據她提供的內容製作報導後，最後還刊登道歉啟事。徐佳青也曾公開指控副市長吳秀光長期收受「軍火商黑錢」，甚至直接宣稱涉及收賄、貪污。結果檢方調查後，作出不起訴處分。這叫「擲地有聲」，還是先定罪、再找證據？她「未能如實掌握」的紀錄還不只如此。

徐佳青也曾指控貓纜水土保持經費有1600萬元「不翼而飛」，稱廠商取得64％暴利，是馬市府涉嫌不當圖利的「血淋淋證據」。游說，

北檢浪費兩年，清查貓纜招標、決標、興建、驗收、水土保持及溢領工程款等爭議，最後認定沒有公務員涉及貪污、圖利、背信或偽造文書等刑事不法，全案簽結。一再被司法結果打臉，她的這種質詢到底是專業監督，還是政治抹黑？

「徐佳青真的不必把『索資佛地魔的師傅』當成榮譽勳章。」游淑慧說，當民代時，任意擴張索資、聳動指控；當官員時，要求精簡索資、規避監督。民進黨最一脈相承的驕傲，恐怕從來不是專業監督，而是：雙標硬拗、死不認錯、顛倒是非。