快訊

買進1100張0050「公開據點」！郭哲榮兌現台股破4萬點砸1億進場承諾

如何防範災後PTSD？日本精神科醫師這樣看

熊本紙廠瓦礫下傳「救我」！消防員未等增援 徒手挖出2名受困者

聽新聞
0:00 / 0:00

徐佳青自豪索資佛地魔師傅？游淑慧曝昔紀錄嘆：專業監督還是政治抹黑？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照
國民黨北市議員游淑慧。聯合報系資料照

北市長蔣萬安再拋倒閣，僑委會主委徐佳青稱蔣「馬英九負1.0」，還說立法院要不要倒閣關台北市長什麼事？國民黨北市議員游淑慧說，「徐佳青真的不必把『索資佛地魔的師傅』當成榮譽勳章。」索資很多不代表掌握事實；聲音很大也不等於擲地有聲。

2026九合一選舉

「未免把自己捧得太高。」游淑慧說，民代用索資讓公務員疲於奔命，或許確實讓某些民意代表產生高高在上、不可一世的錯覺。議員依法索資，當然是監督權；但索得多，不等於願意認真研究。若拿到公務員辛苦整理的資料後，仍然斷章取義、錯誤解讀，那是白費了基層的心血。

游說，翻開徐佳青擔任台北市議員時的紀錄，就知道她聳動爆料、先定罪再找證據的作風，確實系出同門。當年，徐佳青曾指控時任勞工局長蘇盈貴「周周休三天」、「9月只上班12天」、「浮濫補休18天」。大量索資後，結果將例假、公假、補休及出國公差混合計算，再用「一個月只上班12天」製造新聞標題。

游說，蘇盈貴提告後，高等法院判決也記載，徐佳青整理的上班、休假數字，和勞工局提供的資料有不符之處；媒體依據她提供的內容製作報導後，最後還刊登道歉啟事。徐佳青也曾公開指控副市長吳秀光長期收受「軍火商黑錢」，甚至直接宣稱涉及收賄、貪污。結果檢方調查後，作出不起訴處分。這叫「擲地有聲」，還是先定罪、再找證據？她「未能如實掌握」的紀錄還不只如此。

徐佳青也曾指控貓纜水土保持經費有1600萬元「不翼而飛」，稱廠商取得64％暴利，是馬市府涉嫌不當圖利的「血淋淋證據」。游說，

北檢浪費兩年，清查貓纜招標、決標、興建、驗收、水土保持及溢領工程款等爭議，最後認定沒有公務員涉及貪污、圖利、背信或偽造文書等刑事不法，全案簽結。一再被司法結果打臉，她的這種質詢到底是專業監督，還是政治抹黑？

「徐佳青真的不必把『索資佛地魔的師傅』當成榮譽勳章。」游淑慧說，當民代時，任意擴張索資、聳動指控；當官員時，要求精簡索資、規避監督。民進黨最一脈相承的驕傲，恐怕從來不是專業監督，而是：雙標硬拗、死不認錯、顛倒是非。

2026九合一選舉 徐佳青 台北市選舉 游淑慧 蔣萬安

延伸閱讀

考察報告空泛？徐佳青：上網資料隱蔽處理、避免中共掌握

反擊白營質疑…徐佳青：所有細節上網 中共直接抓所有個資

沈有忠、徐佳青接連駁斥「假考察真觀光」 白委再嗆乾脆辭職環遊世界

風雨欲來？蔣萬安拜會民進黨團 議員零提問不到20分鐘就送客

相關新聞

徐佳青自豪索資佛地魔師傅？游淑慧曝昔紀錄嘆：專業監督還是政治抹黑？

北市長蔣萬安再拋倒閣，僑委會主委徐佳青稱蔣「馬英九負1.0」，還說立法院要不要倒閣關台北市長什麼事？國民黨北市議員游淑慧說，「徐佳青真的不必把『索資佛地魔的師傅』當成榮譽勳章。」索資很多不代表掌握事實；聲音很大也不等於擲地有聲。

新北熱戰 藍營民調曝李四川贏蘇巧慧6.9％

新北百里侯之爭升溫，新北議會國民黨團昨發布市長選戰民調，李四川支持度百分之四十三點七，較民進黨蘇巧慧百分之三十六點八，領先六點九個百分點。藍綠有歸隊跡象，藍白合態勢下，「小草」逾八成表態挺李四川。蘇巧慧競辦說，藍營議員七月中旬便預告，黨內做了一份領先民調，蘇團隊仍會將民調數據當參考。

台北市長選情冷⋯蔣萬安拚市政 沈伯洋衝聲量

台北市長選戰冷，但是藍綠檯面下都積極備戰，藍營指出，市長蔣萬安多次強調選舉不能大意，戰戰競競如履薄冰面對選戰，除了點出中央施政問題，更重要的是要以堅實市政帶動選情；綠營則指，民進黨參選人沈伯洋昨訪美返台，將進入全力衝刺的熱戰新階段，尋求基本盤以外更多支持。

選情初探／基隆市第三選區 席次估減一 藍綠無黨廝殺 五搶三局面

基隆市第三選區（仁愛區）原有四席議員，預估可能減一席。國民黨曾紀嚴涉綁標弊案遭收押衝擊藍營選情，擬由兒子曾維祥代父出征；民進黨議長童子瑋轉戰市長；無黨新人林杏潔、莊傑宇也代父出戰。無黨籍張芳麗、民進黨鄭文婷拚連任，呈現「五搶三」局面。

彰化縣長選戰 藍拚陸戰 爭取未表態5成

國民黨主席鄭麗文昨出席彰化縣婦女菁英幹部成長講座，與縣長參選人魏平政同台牽手，破除外界「陣前換將」傳言，也宣示整合從政黨員、地方幹部，啟動輔選作業，八月三日全面轉入「陸戰」模式，初步目標鞏固泛藍基本盤。

選情初探／竹市東區 政黨難通吃 交通、入學是重點

新竹市東區（第一選區）議員選區素有「竹市選戰風向球」之稱，既有全台含金量極高的關新里，亦有根深柢固的在地勢力。目前藍綠白黃提名人選都底定，由於副議長余邦彥、資深議員段孝芳確定下屆不連任，多出空缺也誘發各方群雄並起，戰況激烈可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。