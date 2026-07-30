聽新聞
0:00 / 0:00
選情初探／基隆市第三選區 席次估減一 藍綠無黨廝殺 五搶三局面
基隆市第三選區（仁愛區）原有四席議員，預估可能減一席。國民黨曾紀嚴涉綁標弊案遭收押衝擊藍營選情，擬由兒子曾維祥代父出征；民進黨議長童子瑋轉戰市長；無黨新人林杏潔、莊傑宇也代父出戰。無黨籍張芳麗、民進黨鄭文婷拚連任，呈現「五搶三」局面。
2026九合一選舉
仁愛區是廟口夜市所在的市中心，商業機能強，外地遊客多，人口持續外流，四月跌破四萬大關，六月底剩三萬九四一四人，預估少一席，待中選會八月公告確認。原本四席當選票數約三二○○票，若減為三席恐增至四千票，競爭激烈。
曾紀嚴是政二代，父親為已故連任六屆資深議員曾水源，二○一四年接棒當選議員，有一屆落選，目前是第二任，為國民黨中生代，黨內初選原只有曾紀嚴登記，原評估穩定連任。如今曾維祥打出「新世代、新仁愛」，街頭設參選看板擬代父出征。
曾維祥熟悉地方事務，接收父執輩人脈沒太大問題。國民黨基隆市黨部表示，近日開會考量人選，徵召曾維祥可能性大。
童子瑋二○二二年拿五○九九票是選區最高票，民進黨提名鄭文婷，鄭問政犀利，連任被看好。市黨部主委林明智表示，待中選會席次確認，少一席就保守提名一人。
資深女將張芳麗早期在國民黨，議長選舉時投童子瑋轉親綠，基層扎實，支持者橫跨藍綠。兩名無黨籍布局早，讓選情更緊繃。八連霸前議員莊榮欽四年前落馬，兒子莊傑宇以無黨籍出戰；地方聞人林華生八年前鎩羽而歸，女兒林杏潔來勢洶洶。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。