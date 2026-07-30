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台北市長選情冷 蔣萬安拚市政 沈伯洋衝聲量

聯合報／ 記者楊正海洪子凱林佳彣／台北報導

台北市長選戰冷，但是藍綠檯面下都積極備戰，藍營指出，市長蔣萬安多次強調選舉不能大意，戰戰競競如履薄冰面對選戰，除了點出中央施政問題，更重要的是要以堅實市政帶動選情；綠營則指，民進黨參選人沈伯洋昨訪美返台，將進入全力衝刺的熱戰新階段，尋求基本盤以外更多支持。

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蔣萬安近來猛打毒油議題，本月廿二日被國民黨提名徵召參選後，也密集接受媒體專訪，昨接受「嗆新聞」主持人黃揚明專訪，被問到對手沈伯洋「不見了」沒有太多聲量？

蔣萬安說，祝福沈伯洋出訪美國一切順利，也看到一些媒體報導，有拜會國會、去看棒球賽，這都很好，進行國會外交是正面的，祝福他一切順利，相信有一定的成果。但眼前民眾最關心的是毒油事件影響，在地方政府的角色，希望跟中央一起合作把漏洞補起來。

蔣萬安近日屢跟民進黨議會黨團衝突，昨也拜會黨團爭取支持總預算與法議案，未料，局處報告完後，在場議員皆未表示意見，蔣萬安待不到廿分鐘被請離。

黨團總召王閔生表示，蔣萬安常常用爆氣、吵架回應黨團，昨是「以禮相待」歡迎蔣萬安報告，仍期盼回歸市政。

不過，沈伯洋昨訪美返台後，對蔣萬安仍砲聲隆隆，直言「位子在台北，心就要在台北」。沈今也將在黨中央辦返國記者會。

沈伯洋競選總幹事吳思瑤表示，接下來全力衝刺，包含提出重量級政策、基層各類後援會也會成立，除鞏固傳統民進黨組織外，也透過社會力拉攏各行各業支持者，並將訪美成績展現給市民，尋求基本盤以外支持。

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