新北熱戰 藍營民調曝李四川贏蘇巧慧6.9％

新北百里侯之爭升溫，新北議會國民黨團昨發布市長選戰民調，李四川支持度百分之四十三點七，較民進黨蘇巧慧百分之三十六點八，領先六點九個百分點。藍綠有歸隊跡象，藍白合態勢下，「小草」逾八成表態挺李四川。蘇巧慧競辦說，藍營議員七月中旬便預告，黨內做了一份領先民調，蘇團隊仍會將民調數據當參考。

民調暫時領先對手，李四川競辦發言人吳亮賢表示，李四川將繼續深入新北廿九區，聆聽基層民意，透過具體有感政見爭取市民支持。

國民黨新北議會黨團委託ＴＶＢＳ民調中心，昨發布結果指，李四川支持度百分之四十三點七，相較於蘇巧慧百分之三十六點八，領先百分之六點九。李四川在中間選民及婦女支持度也提升，黨團表示，李選情朝穩健方向邁進，加上市長侯友宜施政滿意度高，隨著選戰加溫，侯市長將發揮關鍵力量。

議會黨團智庫總召黃心華說，民調時間避開反毒油凱道大遊行重大政治事件，數據結果具參考價值。

新北市幅員遼闊，國民黨議會黨團書記長陳儀君說，從行政區分析，李四川在新店深坑、雙和地區大勝，蘇巧慧在區域立委本命區土城、樹林地區領先，新北最大票倉板橋情勢膠著，蘇巧慧四十一點一、李四川四十點四，呈現五五波。

至於政黨傾向，國民黨、民進黨支持者近九成各自歸隊，民眾黨群眾百分之八十一表態力挺李四川，十二點七支持蘇巧慧。中立選民部分李獲卅六點三支持，高於蘇的廿六點六。

此外，民調顯示蘇巧慧在青年族群較具優勢，在廿至廿九歲年齡層，蘇四十七點四對上李卅一點四，卅至卅九歲族群蘇四十一點四對上李卅七點四。四十歲以上族群李四川民調超越蘇巧慧，其中六十至六十九歲年齡層，李支持度達五十二點七，相較蘇的卅一點二，差距逾二成。

李四川在男性族群優勢較明顯，以四十五點七領先蘇巧慧的卅七點一，差距八點六；女性選民，李四川獲四十一點七支持，蘇巧慧為卅六點六。