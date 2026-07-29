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吳宗憲拋「宜蘭任督二脈交通計畫」聯外道路、區域路網 準備好了

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲提出「宜蘭任督二脈交通計畫」，針對高鐵來宜蘭之後的聯外道路、區域路網或細部交通上，他準備好了。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲提出「宜蘭任督二脈交通計畫」，針對高鐵來宜蘭之後的聯外道路、區域路網或細部交通上，他準備好了。圖／吳宗憲競辦提供

針對高鐵延伸宜蘭計畫，縣長參選人吳宗憲晚間在臉書貼文表示，這是完成台灣環島高速鐵路網重要的一步，也是攸關後代子孫發展重要的路，他對於解決未來聯外的雪隧塞車問題，或建構縣內的交通路網，完整提出打通「宜蘭任督二脈交通計畫」，無論對外、對內、對細部要求都「準備好了」。

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吳宗憲說，高鐵需要龐大經費，所有預算都來自民脂民膏，先前民眾對於路線有疑慮，他曾召集中央、地方機關來向鄉親報告說明，就是避免因為程序及資訊不足，導致黑箱爭議，他始終認為政府應主動、積極向社會大眾說明公共政策，更要歡迎踴躍討論，這有助於後續順利推動。

吳宗憲說，未來針對高鐵沿線的施工情況、徵收土地與補償、特定區開發與建設，只要有機會擔任縣長，除了議會及各界監督外，還要邀請外部專家學者提供意見，並定期公開揭露進度與處理經過，在確保對環境生態衝擊最小，儘速完成高鐵延伸宜蘭的工程。

他強調，針對雪隧塞車問題，不是靠一條高鐵就能解決，這需要「內外動脈」打通，在林姿妙縣長奠基的「四縱六橫」重要路網計畫下，為了宜蘭的黃金10年，他提出打通「宜蘭任督二脈交通計畫」。

●對外交通上，力促台62延伸至宜蘭，並分段招標施工來加速，並爭取繼續南延至蘇澳（含龍德與利澤工業區），以串連蘇澳港物流，分流而行來打通命脈。

●對內交通上，建設完善的經脈，推動「蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路」、台2庚延伸線、冬山交流道及鐵路高架化，讓所有縣內交通經脈完善，交通自然不堵塞。

●細部交通上，成立智慧交通治理中心，整合車流、事故熱點、停車資訊、觀光人流與號誌系統，建立交通數據平台。

另外與各鄉市鎮長合作推動「2平1亮1靜計畫」，各條馬路都能平整、人行道平順、LED路燈光亮，以及噪音監測來杜絕改造汽機車破壞安寧，打造一個舒適無礙的行車環境。

「路若通，子孫才會成功」，吳宗憲強調，無論對外、對內、對細部的要求，他都已準備好了，推動地方建設需要龐大預算支持，這正是他在國會力拚「財劃法」修正，為宜蘭爭取128億的動力，相信在充足的預算、完善規劃下，一定可以讓宜蘭走新路。

吳宗憲提出「宜蘭任督二脈交通計畫」，針對高鐵來宜蘭之後的聯外道路、區域路網或細部交通上，他準備好了。圖／吳宗憲競辦提供
吳宗憲提出「宜蘭任督二脈交通計畫」，針對高鐵來宜蘭之後的聯外道路、區域路網或細部交通上，他準備好了。圖／吳宗憲競辦提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲

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