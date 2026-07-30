選情初探／南市東區議員6搶5 綠艱困區 「減法」拚突圍

台南市議員第十選區應選五席，向來是民進黨「艱困」選區，綠營現任僅一席，下屆再多提名一人，盼集中票源，其餘四名現任者，藍營老將交棒兒子、另外三人拚連任，形成「六搶五」競爭局面，綠營能否擴張席次，取決於黨內派系整合能力。

第十選區為東區，現任國民黨曾培雅、王家貞，民進黨蔡筱薇，無黨曾之婕、李宗霖，選民結構以中產階級、軍公教及教職人員為主，政治版圖長期呈現「藍大於綠」。

民進黨本屆採取三席高提名策略，最終只有蔡筱薇當選，事後檢討認為超額提名導致票源分散，記取前車之鑑，下屆改採「減法策略」，經民調初選，陳亭妃系統支持的前市議員蔡旺詮、立委王定宇團隊力挺的卓佩于皆落敗，提名現任蔡筱薇、老將陳金鐘。

蔡旺詮、卓佩于陣營均深耕東區，選後立委陳亭妃延攬卓加入團隊，外界視為釋出合作訊號，綠營支持者能否整合支持黨的提名名單，是選情關鍵。

國民黨部分，六屆資深議員王家貞深耕藍營支持者，繼續爭取連任；五連霸的曾培雅長期經營基層組織，目標順利交棒兒子歐政豪，若穩固原本勢力，將降低選戰變數。

無黨籍現任曾之婕的家族在地方實力雄厚，她延續父親、胞弟，本屆首次參選就獲第二高票，再選連任，延續家族政治香火。

無黨籍李宗霖本屆代表台灣基進參選，雖已退黨，長期在議會與王家貞因議題攻防等累積知名度，也吸納部分泛綠及中間選民，和民進黨屬競合關係，尋求連任也不輕鬆。