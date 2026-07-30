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彰化縣長選戰 藍拚陸戰 爭取未表態5成

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

國民黨主席鄭麗文昨出席彰化縣婦女菁英幹部成長講座，與縣長參選人魏平政同台牽手，破除外界「陣前換將」傳言，也宣示整合從政黨員、地方幹部，啟動輔選作業，八月三日全面轉入「陸戰」模式，初步目標鞏固泛藍基本盤。

2026九合一選舉

先前彰化縣長民調，民進黨陳素月支持度雖領先，但未表態率達五成。魏平政競選總部分析，其中約兩成是支持國民黨，但要等人選確定後表態，另一成到一成五屬觀望型選民，視選情發展決定支持對象。

鄭麗文與魏平政同台亮相，以牽手破除地方「白露之說」、陣前換將的傳言。後續將由黨中央與縣黨部規畫，巡迴各鄉鎮市舉辦從政黨員及地方幹部座談。

魏平政說，將從本命區社頭鄉先辦九合一參選黨員政見發表會，接著前往員林市、和美鎮等地，逐步擴大聲量，凝聚支持者的向心力。

地方部分藍營人士質疑魏平政為「空降」，知名度仍不足，競總規畫八月三日起配合座談活動強化曝光，並整合全縣廿六鄉鎮市的黨內基層幹部，分頭參加婚喪喜慶等行程，希望打開魏平政知名度，獲得游離選民的支持。

陳素月競選總部依既定節奏推進，陸續推出政見，另透過親子活動、兒童劇等方式貼近選民。無黨籍縣長參選人邱建富八月一日在花壇鄉虎山巖舉辦健行活動，動員社團和宗教界人士參與，八月十五日舉辦全縣婦女大型聚會，規畫與其他無黨籍參選人聯合發表政見，擴大選戰合作空間。

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 鄭麗文 陳素月

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