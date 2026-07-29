興國市場掃街 黃世杰：做好交通配套、才能讓中壢大型工程井然有序

民進黨桃園市長參選人黃世杰今日前往中壢區興國市場掃街，黃世杰表示，興國市場是中壢很有代表性的市場之一，也是他很熟悉的市場之一，也很常跟家人一起到興國市場採買，對這裡格外有親切感，看市場轉型升級也感到開心。中壢現在持續發展中，市府更應做好配套措施，讓中壢在眾多大型工程中也能井然有序。

黃世杰今日上午抵達中壢，在競總主委范振修、桃園市議員徐景文、魏筠、張曉昀、彭俊豪、黃崇真及興國市場自治會總幹事魯力維等人陪同下，先於在地信仰中心美豐福德祠參拜祈福，再一同前往興國市場掃街，沿途還有攤商送上蒜苗，替黃世杰加油打氣、祝福凍蒜。

黃世杰表示，興國市場是桃園傳統市場轉型升級的成功典範，舒適的室內採買環境、完善的停車空間及現代化設施，不僅提升市民購物品質，也帶動市場發展。希望未來桃園更多傳統市場都能朝這個方向持續改善，讓市場不只是買菜的地方，更成為兼具便利、舒適與人情味的生活空間。

黃世杰表示，中壢正處於城市建設的重要階段，包括鐵路地下化、汙水下水道建設及多項道路改善工程都持續推動中，未來還有桃園市立美術館、中壢體育園區等重大建設，城市發展潛力相當可觀。

黃世杰認為，這些很多都是前市長鄭文燦時期規畫推動的重要建設，為中壢未來奠定良好基礎，但工程推進期間也衍生交通衝擊與生活不便，市府更應做好施工管理、動線規畫及配套措施，要讓中壢在眾多大型工程中也能井然有序，讓市民能夠安全、舒適地生活。