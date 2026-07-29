彰化縣長教育政策大戰！藍營魏平政拋免學雜費 2對手轟撒錢、不懂選民需求

國民黨彰化縣長參選人魏平政今拋幼兒園到國中的學雜費全免政策，遭對手民進黨縣長參選人陳素月砲轟為撒錢政策，無黨籍縣長參選人邱建富抨擊不了解年輕選民真正需求。魏平政競選總部回應表示，學雜費全免是指全面補助家長現行繳交的「代收代辦費」，如果當選將分三階段落實。

魏平政今首次主動推出政見，若當選將全額補助幼兒園到國中的學雜費，因第一時間沒講清楚，遭兩名對手嚴詞批評不知現行政策已經國中小學的學費全免，顯示魏平政缺乏縣政願景的擘劃、大概台北住久了不知基層需求，只想著透過撒錢作為政見牛肉。

陳素月競總指出，陳素月陣營堅持走一條「穩健、務實、看得見未來」的路，不跟進漫天喊價的煙火，而是要透過像「免費營養午餐升級與週週乳果蛋」這樣實實在在的政策照顧學子的健康，也支持在地農民，這才是一個對彰化長遠發展真正負責的態度，除此，陳素月如果當選縣長，也將積極提升教師權益，讓師生在健全的教育環境下攜手前進。

邱建富質疑魏平政「不知道是不是在台北住太久了，還是太久沒有替孩子繳過學雜費？」竟提出與現行制度明顯不符的政策，令人相當錯愕，邱建富說，彰化縣公立國中、國小早已免收學費與雜費，魏平政如今卻高喊要由縣政府負擔，不僅沒有掌握現況，更沒有切中年輕家庭真正的痛點，他（邱建富）提出「幸福五吉」政策，就是從根本解決青年成家問題。

魏平政競總隨後聲明，目前國中、小學學費全免，但列為「代收代辦」科目的家長會費、團保費及教科書費仍需學生繳納，第一胎幼兒上幼兒園的學雜費也要家長負擔，魏平政如果當選縣長，教育政策每年扣除中央補助後新增8.9億至12.3億元，縣政府將盤整自有財源、爭取中央補助及活化閒置校舍等方式籌措，採三階段穩健推動，最快2027年8月實施第一階段，可望嘉惠11.3萬至12.5萬名幼童和學生。