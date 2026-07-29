何欣純爭取梧棲漁港魚貨直銷中心經費 打造海線觀光亮點

民進黨下屆台中市長參選人、立委何欣純今天到梧棲漁港，與農業部漁業署、台中區漁會共同會勘「梧棲漁港魚貨直銷中心2、3樓空間活化裝修工程」。何欣純表示，梧棲漁港是中部重要的觀光休閒漁港，更是全台225座漁港中獲選「十大魅力漁港」之一，未來透過空間活化導入更多機能，讓漁港從單純魚貨販售，轉型為兼具觀光文化、教育與休閒體驗的海洋生活場域。

何欣純表示，梧棲漁港地理位置優越，周邊串聯台中港、梧棲觀光漁市、台中海洋館、高美濕地及Outlet百貨商場，是中台灣重要的濱海觀光，具備發展海洋觀光與特色產業的潛力，未來將協助漁港完善軟硬體設施，打造更優質的休憩空間，吸引更多國內外遊客來台中體驗人文風情，也能帶動海線整體觀光經濟發展。

台中區漁會簡報指出，此次活化工程將針對魚貨直銷中心2、3樓共約240坪空間進行改善，其中2樓將規劃為漁民交流空間及文創展售空間，結合食魚教育的生態教育教室，及漁業文物館作為文化推廣及地方創生等多元功能；3樓規劃引進特色咖啡館，並設置大型會議及展演空間，提升漁港整體服務量能與觀光吸引力；規劃工程經費逾6000萬元，中央補助七成約4401萬餘元，地方需求何欣純請漁會一併提出，漁業署將全力提供協助；本案預計今年第三季至第四季間完成工程發包並開工，目標明年第三季完工。