謝國樑支持蔣萬安倒閣 童子瑋批：倒閣不是基隆市長的工作

台北市長蔣萬安拋出倒閣讓行政院長卓榮泰為毒油事件下台負責，基隆市長謝國樑今天表態全力支持，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋說，倒閣不是基隆市長的工作，照顧長輩與孩子、改善交通、推動建設、守護市民安全，才是一位市長真正的責任，基隆需要的是把市政做好的市長，不是整天忙著搞政治的市長。

童子瑋表示，7月基隆先發生幼兒園兒虐案件，引發家長群情激憤，痛批市府處理失當；到了月中，市府公共工程又爆發涉嫌行賄弊案，與謝國樑關係密切的同黨議員更遭到羈押禁見。他說，這些事件都不是小事，而是攸關孩子安全、市政清廉與市民信任的重大案件。

童子瑋指出，謝國樑附和倒閣主張，到底什麼時候才要回來處理市政，什麼時候才願意把心思放回基隆，而不是整天忙著搞政治。基隆市民要的不是一位每天評論時政、搶著當政治名嘴的市長，而是一位願意面對問題、承擔責任，認真解決基隆人生活困難的市長。他說，倒閣不是基隆市長的工作，照顧長輩與孩子、改善交通、推動建設、守護市民安全，才是一位市長真正的責任。

童子瑋表示，基隆現在從兒少安全、市政廉能到交通建設，都需要市府拿出具體作為。市長的時間與市府資源都有限，謝國樑不該再把心力放在政治操作與中央鬥爭，而應該回到基隆、面對基隆、解決基隆市民每天真正承受的問題。

市長謝國樑尚未對童子瑋批平回應，今天出席活動前他受訪時表示，支持蔣萬安市長所提出的倒閣理念，如果有需要，也願意與蔣萬安市長共同促成這項對臺灣憲政發展而言相當重要的改革里程碑。

謝國樑指出，以財政收支劃分法為例，修法完成後，行政院並未完全依照修法精神落實，並未給予地方政府應有的預算與資源，甚至今年歲收相較前一年有所減少，這與財政收支劃分法修法精神存在嚴重落差，也涉及憲政體制下依法行政的問題。

謝國樑表示，現在如果出現「不副署、不執行」的情況，未來如果所有法案都可以由行政機關認定不適合執行就不予副署、不予執行，那麼立法院還有存在的必要嗎？人民選出的立法委員又還有什麼意義？國會多數所代表的民意又還有任何意義？