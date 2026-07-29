民進黨首度在中央推薦地方原住民議員參選人 賴總統親披競選肩背帶

民主進步黨下午在中央黨部舉行「2026直轄市原住民議員徵召記者會」，這是民進黨首次在中央介紹原住民議議員參選人，黨主席賴清德致詞表示，民進黨今天舉行「原民好人才 團結拚未來」記者會，民進黨希望透過推薦優秀的原住民人才，來投入公共事務，這次推薦的六位參選人都是深耕地方、熱忱服務的人才。

六位參選人是台北市山地住民議員參選人林家豪、 新北市平地原住民議員參選人蘇錦雄、 新北市山地原住民議員參選人布落．馬信、桃園市平地原住民議員參選人林志強、桃園市山地原住民議員參選人謝卓儒及高雄市平地原住民議員參選人巫振興，除了林志強無法親自出席，賴清德分別為5位參選人繫競選肩背帶，最後大家一起大合照、呼口號「原民好人才．團結拚未來」。

民進黨直轄市原住民議員徵召記者會下午在中央黨部舉行，民進黨祕書長徐國勇（左起）、高雄市平地原住民議員參選人巫振興 、桃園市山地原住民議員參選人謝卓儒 、立委陳瑩、主席賴清德、新北市平地原住民議員參選人蘇錦雄、新北市山地原住民議員參選人布落．馬信、台北市山地原住民議員參選人林家豪及立委伍麗華一起高呼「原民好人才．團結拚未來」。記者鄭超文／攝影

民進黨直轄市原住民議員徵召記者會下午在中央黨部舉行，黨主席賴清德推薦原民參選人。記者鄭超文／攝影