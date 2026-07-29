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返台後火力全開！沈伯洋怒批蔣萬安「越級考」：位子在哪心就在哪
民進黨台北市長參選人沈伯洋今清晨結束訪美行抵台，面對台北市長蔣萬安近日市政問題，沈在社群上火力全開怒批蔣萬安忙著當名嘴，卻遲遲無法回應市民問題，台北的考卷空白就忙著越級考試參加全國大考，他努力為台北找答案蔣卻在找表演舞台，直言，「位子在台北，心就要在台北啦」。
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沈伯洋指出，這段時間等市民不斷在等市府答案，包含虐童案給孩子完整的交代、等市長清楚食安抽驗缺了多少、等著搞清楚為何陽傘如此天價、等著想知道砍那麼多樹怎麼辦，然而蔣萬安卻忙著當名嘴，搞政治、倒閣，倒了之後誰組閣，還先排好。
沈伯洋痛批，一個台北市長，台北的考卷還空著，就忙著越級考試，參加全國大考，倒閣的舞台在全國，市政的考卷在台北，考卷上每一題，市民都還在等，他引用陳其邁說的「每個人都把自己的工作做好」高雄市長顧好高雄，台北市長顧好台北， 而不是把所有事情都變成政治攻防。
沈伯洋說，台北市民現在需要的，不是一位忙著替總統組閣的市長，而是一位願意專心處理台北市政的市長，他的工作很清楚，八天跑遍美國N個城市，帶回通學安全、住宅、交通、城市韌性等等的答案，只想讓台北少走十年冤枉路，「位子在台北，心就要在台北啦。」
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