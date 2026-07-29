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爭取未表態五成選票 藍營彰化縣長參選人魏平政全面「陸戰」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國民黨彰化縣長參選人魏平政將開啟「陸戰」模式衝高知名度。記者簡慧珍／攝影
國民黨彰化縣長參選人魏平政將開啟「陸戰」模式衝高知名度。記者簡慧珍／攝影

國民黨主席鄭麗文昨（28日）出席彰化縣婦女菁英幹部成長講座，和縣長參選人魏平政同台拉手，不但破除「陣前換將」流言，也啟動結合國民黨從政黨員、地方幹部的輔選作業，預計八月三日起全面進入「陸戰」模式，初步目標鞏固泛藍基本盤。

2026九合一選舉

先前彰化縣長參選人民調，民進黨陳素月支持度雖領先，但未表態達百分之五十，魏平政競選總部分析不表態選民約百分之二十是支持國民黨，要等人選確定再作決定，另百分之十至十五是「西瓜黨」，也就是俗稱「西瓜偎大邊」，哪一名參選人有贏面就靠過去。

魏平政競總認為應該先營造氣勢，昨獲黨主席鄭麗文同台緊拉魏平政的手，破除「白露之說」陣前換將的流言，接著由黨中央、縣黨部巡迴各鄉鎮市舉辦從政黨員及地方幹部座談會，魏平政說，將從他的本命區社頭鄉先舉辦年底九合一選舉的參選黨員發表政見，接著是員林市，和美鎮也將舉辦，同步拉抬氣勢贏回藍營支持者的向心力。

魏平政一直被地方黨內部分人士稱為「空降部隊」，知名度不足，競總除了從八月三日起配合黨內座談會增加魏平政的能見度，也整合全縣二十六鄉鎮市的黨內基層幹部，充當魏平政分身跑婚喪喜慶等行程衝刺知名度，破除魏平政競選團隊「只會站著，什麼都不懂」的負面形象，並希望廣開知名度得到游離選民的支持。

陳素月競選總部按照規畫節奏打選戰，陸續推出政見之外，將舉辦親子活動、兒童劇拉近與選民的距離。無黨籍縣長參選人邱建富八月一日將舉辦花壇鄉虎山巖健行，動員社團和宗教界人士參與，八月十五日舉辦全縣婦女朋友大聚會，未來規畫無黨籍參選人發表政見，結合共同理念搭起合作平台拚選舉。

國民黨主席鄭麗文（右）緊握彰化縣長參選人魏平政（左）的手，互動熱絡。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文（右）緊握彰化縣長參選人魏平政（左）的手，互動熱絡。記者黃仲裕／攝影

2026九合一選舉 彰化縣選舉 魏平政 鄭麗文 國民黨 陳素月

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